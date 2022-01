Kuo: AirPods Pro 2 offrira une prise en charge sans perte, un nouveau facteur de forme, plus

L’analyste Apple Ming-Chi Kuo est de retour en 2022 avec son premier rapport sur les AirPods Pro 2, dont le lancement est prévu plus tard cette année. Selon Kuo, il y a beaucoup de changements avec les prochains AirPod.

Pour l’instant, des rumeurs concernant les AirPods Pro 2 indiquaient que ces écouteurs sans fil présenteraient un nouveau facteur de forme plus proche du Beats Fit Pro 2021 et de nouveaux capteurs pour mesurer la santé de l’utilisateur.

Maintenant, dans une note aux investisseurs vue par ., l’analyste Ming-Chi Kuo propose quelques informations sur ce produit à venir :

C’est la première fois qu’un analyste ou un leaker prédit qu’un écouteur sans fil pourrait être compatible avec Lossless. À la fin de 2021, le créateur d’AirPods a abordé les limites du Bluetooth dans une interview. Gary Geaves, vice-président de l’acoustique d’Apple, a déclaré qu’Apple aimerait vraiment une norme sans fil permettant plus de bande passante.

« De toute évidence, la technologie sans fil est essentielle pour la diffusion de contenu dont vous parlez », dit-il, « mais aussi des choses comme la quantité de latence que vous obtenez lorsque vous bougez la tête, et si c’est trop long, entre vous bouger la tête et le le son changeant ou restant statique, vous vous sentirez très mal, nous devons donc nous concentrer très fort pour tirer le meilleur parti de la technologie Bluetooth, et il y a un certain nombre de trucs que nous pouvons jouer pour maximiser ou contourner certains des les limites du Bluetooth. Mais il est juste de dire que nous aimerions plus de bande passante et… je m’arrête là. On aimerait plus de bande passante », sourit-il.