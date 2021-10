Kuo: Apple abandonne ses plans pour OLED iPad Air, nouvel iPad Pro 11 pouces avec mini-LED toujours disponible en 2022

Bien que des rapports aient suggéré qu’Apple lancerait un iPad Air avec un écran OLED l’année prochaine, cela ne semble plus être le cas. Selon une nouvelle note d’investisseur d’un analyste fiable d’Apple, Ming-Chi Kuo, vue par ., Apple prévoit désormais de s’en tenir à la technologie LCD en 2022.

Kuo a signalé les plans d’Apple pour faire passer l’iPad Air à l’OLED en mars, expliquant que la technologie mini-LED serait réservée aux appareils “Pro” haut de gamme en raison de son prix plus élevé et d’une meilleure protection contre les brûlures.

Dans le rapport d’aujourd’hui, cependant, Kuo indique que la société a “annulé son projet de lancer un iPad Air OLED en 2022 car les performances et le coût ne pouvaient pas répondre aux exigences d’Apple”. Par conséquent, Kuo s’attend à ce que l’iPad Air continue d’utiliser la technologie TFT-LCD en 2022.

Apple a d’abord adopté la technologie mini-LED dans l’iPad Pro 12,9 pouces sorti plus tôt cette année et devrait également arriver bientôt sur les prochains MacBook Pro 14 pouces et 16 pouces. Selon Kuo, Apple lancera également un iPad Pro 11 pouces avec mini-LED en 2022.

Ensuite, l’analyste dit que “des conceptions plus légères, plus minces et pliables sont les principales tendances à long terme pour les produits de type tablette au cours des 3 à 5 prochaines années”. Apple continuerait à “rechercher et développer de nouvelles technologies d’affichage pour les produits de type tablette”, plus de détails ne sont pas clairs.

Enfin, conformément aux attentes selon lesquelles les MacBook Pro et MacBook Air passeront bientôt aux mini-LED, Kuo dit que les MacBooks seront le principal moteur des livraisons de mini-LED dans un avenir prévisible. Kuo a rapporté en mars qu’Apple pourrait ajouter des mini-LED au MacBook Air dès 2022.

