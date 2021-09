Kuo : Apple retarde le Touch ID sous-écran pour iPhone jusqu’en 2023, l’iPhone pliable jusqu’en 2024

Une semaine après qu’Apple a annoncé la nouvelle gamme iPhone 13, l’analyste fiable d’Apple Ming-Chi Kuo a partagé quelques informations sur un iPhone avec Touch ID sous-écran ainsi qu’un iPhone pliable.

Selon Kuo, les gens ne devraient pas s’attendre à ce que le prochain iPhone ait un Touch ID sous-écran, car cette technologie a été retardée d’au moins un an.

Kuo écrit dans une note vue par . :

Nous avons révisé nos prévisions pour reporter le lancement de l’iPhone avec empreinte digitale sous-affichage et de l’iPhone pliable au 2H23 et 2024, respectivement, en raison de progrès de développement inférieurs aux attentes. Nous pensons que cela nuira aux livraisons d’iPhone en 2022 et 2023.

Ce n’est pas la première fois que Kuo rapporte qu’Apple travaille sur cette technologie, mais il indique maintenant clairement que Touch ID sous-écran ne sera pas prêt pour la gamme d’iPhone 2022.

Récemment, dans sa newsletter Power On, Mark Gurman de Bloomberg a déclaré qu’Apple avait testé Touch ID sous l’écran sur la gamme iPhone 13, mais qu’il n’avait pas réussi. Il écrivait en août :

Kuo pense également que pour 2024, la conception pliable pourrait être l’argument de vente le plus critique pour les smartphones haut de gamme.

Plus tôt cette année, Kuo s’attendait à ce qu’Apple livre 20 millions d’unités du premier iPhone pliable en 2023. Selon des sources, l’analyste a déclaré qu’Apple prévoyait de livrer entre 15 et 20 millions d’iPhone pliables en 2023. Maintenant, cependant, Kuo dit que La sortie par Apple d’un iPhone pliable a été retardée jusqu’en 2024.

Dans un précédent rapport sur le premier iPhone pliable, Kuo avait prédit que l’appareil aurait un écran entre 7,5 et 8 pouces.

A l’heure actuelle, la position produit des smartphones pliables est principalement d’intégrer le smartphone et la tablette. Mais nous pensons que le smartphone pliable n’est qu’une des applications du design pliable. Nous prévoyons que les appareils pliables brouilleront les segmentations de produits entre les smartphones, les tablettes et les ordinateurs portables à l’avenir. Avec ses écosystèmes multi-produits et ses avantages en matière de conception matérielle, Apple sera le plus grand gagnant de la nouvelle tendance des appareils pliables.