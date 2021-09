Kuo: Apple Watch Series 7 est un “changement radical de conception”, sortira ce mois-ci malgré les problèmes de production initiaux

Ce matin, Ming-Chi Kuo a publié une note d’analyste reconnaissant qu’Apple avait rencontré des problèmes de fabrication lors de la montée en puissance de la production de la nouvelle Apple Watch, qui devrait être dévoilée mardi lors de l’événement Apple du 14 septembre.

Cependant, Kuo affirme qu’Apple et ses fournisseurs ont désormais surmonté ces problèmes et que la production en série commencera bientôt. L’analyste s’attend à ce que la nouvelle gamme de montres soit publiée fin septembre.

Sans surprise, Kuo dit que la plus grande caractéristique de la série 7 sera le «changement spectaculaire de conception», car Apple prépare un look iPhone 12-esque pour la montre avec des côtés plats et des bords carrés.

La taille des écrans devrait augmenter sensiblement et le cadre de l’écran environnant sera réduit par rapport aux modèles actuels. Bloomberg a précédemment annoncé que l’Apple Watch Series 7 de 45 mm arborera 16% de pixels de plus que le modèle actuel de 44 mm qu’elle remplace.

Kuo indique que les premiers problèmes de production étaient principalement causés par la nouvelle approche de l’assemblage de l’écran. Même si la conception change à l’extérieur, Apple utilise également de nombreux nouveaux processus de production pour les composants internes.

Kuo dit que les premiers lots de montres de la série 7 ont été affectés par des problèmes de sensibilité du panneau clignotant et de l’écran tactile. Cependant, l’analyste pense qu’Apple et ses fournisseurs ont récemment résolu les problèmes de module de panneau et sont maintenant prêts pour une production de masse imminente, avec des expéditions de masse à venir plus tard dans le mois.

Restez à l’écoute de l’annonce officielle de l’Apple Watch Series 7, ainsi que du dévoilement de l’iPhone 13 et d’autres surprises, lors de l’événement Apple du 14 septembre. . vous apportera bien sûr une couverture complète de toutes les annonces.

