Kuo: Apple Watch Series 7 sera expédié plus tard ce mois-ci après la résolution des problèmes de production

Apple a résolu ses problèmes de production d’Apple Watch Series 7 et commencera à produire en masse le nouveau modèle de la mi-septembre à la fin septembre, avec un lancement plus tard le même mois toujours dans les délais, selon une nouvelle note d’investisseur de l’analyste Ming-Chi Kuo vue par MacRumors. .

Le problème de production de l’Apple Watch 7 est principalement lié au côté panneau. Cependant, il a été résolu et la production en série de modules de panneaux commencera à la mi-septembre.

La ‌Apple Watch Series 7‌ présentera un nouveau design avec un aspect à bords plats similaire aux bords plats utilisés pour l’iPhone 12 et l’iPad Pro. Selon Kuo, la nouvelle Apple Watch a dû passer par plus de processus de production que les modèles précédents en raison de ce changement “dramatique” dans la conception.

Plus précisément, le nouveau panneau d’affichage plus durable utilise une conception de contact au lieu de l’ancienne conception de câble, et nécessite également un processus de surmoulage à faible pression d’injection (LIPO) pour la première fois. Apple utilise également une nouvelle ligne de production OLED qui peut améliorer l’efficacité et réduire les coûts des panneaux, mais cela a nécessité l’adhésion de nouveaux fournisseurs comme LG Display, Young Poong et Jabil, ce qui en soi aurait pu contribuer aux retards.

En raison de l’adoption de nombreux nouveaux processus de production liés aux panneaux pour la première fois, le module de panneau Apple Watch 7 a rencontré des problèmes de fiabilité pendant la phase de montée des risques avant que Jabil ne commence la production de masse, notamment le panneau clignotant et l’insensibilité au toucher. Ce problème de production compliqué peut être lié à LGD, Jabil ou Young Poong.

La bonne nouvelle est qu’Apple a résolu les problèmes de fiabilité du module de panneau en passant par différents modèles d’expériences (DOE) pour trouver la meilleure configuration de production et en ajustant les normes de qualification du côté du panneau et de l’assemblage.

“Nous nous attendons à ce que Jabil commence la production en série des modules de panneaux Apple Watch 7 à la mi-septembre”, a déclaré Kuo dans la note. Sur la base de ce nouveau calendrier, l’analyste indique que le produit final commencera à être expédié en masse fin septembre.

Nikkei Asia et Bloomberg ont précédemment signalé que des problèmes de production dus à une conception plus compliquée signifiaient que le lancement de l’Apple Watch Series 7 était susceptible d’être retardé. Par ailleurs, le journaliste de Bloomberg Mark Gurman a récemment rapporté que l’appareil pourrait être disponible en quantités limitées au lancement. Gurman a réitéré cela dans un tweet à la suite de la dernière note d’investisseur de Kuo.

Sur Watch 7 du week-end dernier: “Nous verrons une annonce lors de l’événement habituel de septembre aux côtés de l’iPhone, mais il y aura un mélange de modèles expédiés en retard ou en petites quantités.” https://t.co/xkvN14Mv3O – Mark Gurman (@markgurman) 10 septembre 2021

Dans sa note, Kuo mentionne également son optimisme pour les expéditions d’Apple Watch en 2022, en raison de la série 8 offrant “de nouvelles fonctionnalités de gestion de la santé (par exemple, la mesure de la température, etc.)” – une référence à la fonction de thermomètre récemment signalée qu’Apple est censée utiliser. envisager d’ajouter à l’appareil dès l’année prochaine.

Apple prévoit de dévoiler la montre repensée aux côtés de sa nouvelle gamme d’iPhone 13 lors de l’événement exclusivement numérique de la semaine prochaine, le mardi 14 septembre. Nous avons un aperçu complet de tout ce que nous attendons de la Apple Watch Series 7‌ dans notre guide dédié.