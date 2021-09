Kuo : Apple Watch Series 8 aura des capteurs de température corporelle

in

Nous sommes à quelques jours de l’annonce officielle de la nouvelle Apple Watch Series 7, qui devrait avoir un tout nouveau design plat. Pendant ce temps, l’analyste fiable Ming-Chi Kuo a partagé aujourd’hui quelques conseils sur ce à quoi s’attendre pour Apple Watch Series 8 en 2022 et également pour les futures versions d’AirPods.

Comme Apple s’est davantage concentré sur le travail sur le nouveau design de l’Apple Watch Series 7, des rumeurs suggèrent que la version de cette année n’aura pas de changements majeurs en ce qui concerne les capteurs de santé. Par exemple, la société a testé un moniteur de glycémie pour Apple Watch, mais toutes les preuves indiquent que cette fonctionnalité est retardée.

Selon Kuo, la demande d’Apple Watch Series 8 pourrait être élevée l’année prochaine malgré tous les changements de conception apportés à la série 7 de cette année. C’est parce que l’ajout de nouveaux capteurs de santé qui ne seront pas inclus dans l’Apple Watch de cette année devrait rendre les clients envisager la mise à niveau.

L’analyste a mentionné dans une note aux investisseurs vue par . que la prochaine génération d’Apple Watch aura des capacités de mesure de la température, ce qui permettrait aux utilisateurs de vérifier leur température corporelle en utilisant uniquement leur montre. Ce n’est pas la première fois que cette fonctionnalité fait l’objet de rumeurs, comme l’a déclaré Mark Gurman de Bloomberg le mois dernier que “nous pourrions voir un capteur de température corporelle” dans l’Apple Watch de l’année prochaine.

En plus de l’Apple Watch, Kuo a également fait un bref commentaire sur l’avenir des AirPod. L’analyste pense qu’Apple ajoutera des fonctionnalités de santé à ses écouteurs véritablement sans fil dans environ deux ans. Cependant, on ne sait pas quelles sont ces fonctionnalités et quels modèles d’AirPod les obtiendront.

Plus tôt cette année, un rapport de Bloomberg a révélé qu’Apple travaillait sur un AirPods Pro de deuxième génération avec “de nouveaux capteurs de mouvement pour permettre le suivi de la condition physique à bord”. Le rapport indique que les nouveaux AirPods Pro arriveront en 2022.

