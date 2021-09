Kuo: Apple Watch Series 8 prendra votre température, les futurs AirPod pour vous aider à gérer votre santé

Dans une note de recherche axée sur la façon dont l’Apple Watch Series 7 sera toujours publiée en septembre malgré un léger retard de deux semaines dans la production en série, l’analyste Apple réputé Ming-Chi Kuo a également brièvement commenté l’Apple Watch Series 8 et les AirPods.



Kuo s’est dit optimiste quant à la demande pour l’Apple Watch en 2022 étant donné que l’Apple Watch Series 8 de l’année prochaine offrira de nouvelles fonctionnalités de gestion de la santé, et il a prédit que cela inclura la mesure de la température corporelle. Cette fonctionnalité transformerait commodément l’Apple Watch en un thermomètre au poignet, ce qui pourrait être particulièrement utile pour détecter la fièvre, un symptôme courant de nombreuses maladies.

Mark Gurman et Debby Wu de Bloomberg ont précédemment rapporté que l’Apple Watch gagnerait probablement un capteur de température corporelle en 2022, et Rolfe Winkler du Wall Street Journal a déclaré que cette fonction aiderait à la planification de la fertilité.

Au fil des ans, Apple a progressivement étendu les fonctionnalités de santé disponibles sur l’Apple Watch pour inclure le suivi de la fréquence cardiaque, les notifications de rythme cardiaque irrégulier, l’application ECG, la mesure de l’oxygène dans le sang, la détection des chutes, etc. Dans une interview accordée à Outside Magazine l’année dernière, le PDG d’Apple, Tim Cook, a déclaré que l’Apple Watch n’en était qu’à ses “débuts” en ce qui concerne le nombre de capteurs pouvant être intégrés à l’appareil.

“Pensez à la quantité de capteurs dans votre voiture”, a déclaré Cook. “Et sans doute, votre corps est beaucoup plus important que votre voiture.”

Kuo a également prédit que les futurs AirPod fourniront des fonctions de gestion de la santé, mais il n’a fourni aucun détail spécifique. En mai 2020, DigiTimes a annoncé que les futurs AirPod adopteraient une nouvelle technologie de système en boîtier avec IA intégrée, permettant aux AirPod de « surveiller la fréquence cardiaque, le nombre de pas et les conditions de santé ».

Le fournisseur chinois Luxshare Precision sera le « plus grand bénéficiaire » des produits matériels de gestion de la santé d’Apple, selon Kuo.

