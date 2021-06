Kuo: Beats Studio Buds atténuera la baisse de la part de marché des AirPods, avant le suivi de la santé des AirPods Pro 2 l’année prochaine

in

Aujourd’hui, Ming-Chi Kuo a réitéré qu’il s’attend à ce que la prochaine génération d’AirPods Pro arrive l’année prochaine et propose une fonctionnalité de suivi de la santé « innovante ». Cela correspond à un rapport antérieur de Bloomberg.

Cependant, à court terme, Kuo réduit ses estimations pour les livraisons d’écouteurs d’Apple, principalement en raison de la concurrence croissante et du manque de nouveaux modèles d’AirPods. Cependant, la sortie récente des Studio Buds de la marque Beats compensera une partie de cette baisse.

Pour l’année civile complète, Kuo a réduit ses estimations des livraisons d’AirPods d’Apple à 70-75 millions d’unités. Il dit que le marché des écouteurs véritablement sans fil est de plus en plus concurrentiel et qu’en l’absence de quoi que ce soit de nouveau d’Apple, les clients recherchent d’autres options.

La baisse de la part de marché est quelque peu compensée par les Beats Studio Buds, que Kuo considère comme une proposition attrayante pour les clients grâce à son prix plus bas. Kuo dit qu’Apple utilise désormais efficacement la marque Beats comme une option moins chère ciblant les consommateurs à l’intérieur et à l’extérieur de l’écosystème Apple.

Avec le lancement des AirPods 3 plus tard cette année et la sortie des AirPods Pro 2 l’année prochaine, Kuo s’attend à ce que le total des livraisons totales d’écouteurs sans fil d’Apple dépasse 100 millions en 2022, soit une augmentation de 30 % par rapport à 2021.

