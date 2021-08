Kuo : Croissance des livraisons de MacBook alimentée par la mise à niveau de l’écran miniLED

Dans une nouvelle note d’investisseur vue par ., l’analyste fiable d’Apple Ming-Chi Kuo détaille la stratégie d’investissement des tendances pour la société de Cupertino qui adopte la technologie miniLED dans ses produits.

Kuo a divisé en cinq parties la stratégie d’Apple avec la technologie miniLED de 2019 à 2026. Il pense que les MacBooks et non les iPads conduiront principalement aux livraisons de panneaux miniLED :

Nous pensons que les MacBooks, et non les iPads, conduisent principalement les expéditions de panneaux Mini LED. Les livraisons de MacBook n’ont pas beaucoup augmenté ces dernières années. Cependant, nous prévoyons que les livraisons de MacBook augmenteront considérablement de 20 % en glissement annuel, ou plus en 2021 et 2022, en raison de l’adoption de panneaux Mini LED, d’Apple Silicon et de toutes nouvelles conceptions.