Kuo: iPhone 13 supprimera la taille de stockage de 64 Go, les modèles Pro offriront une option de 1 To

L’analyste d’Apple fiable Ming-Chi Kuo a publié ce matin un nouveau rapport d’investisseur décrivant les attentes pour l’iPhone 13, l’Apple Watch Series 7 et les AirPods 3. Kuo confirme que l’iPhone 13 Pro et l’iPhone 13 Pro Max seront disponibles dans un tout -nouvelle configuration de stockage de 1 To pour la première fois…

Kuo dit que l’iPhone 13 et l’iPhone 13 mini seront disponibles dans des configurations de stockage de : 128 Go, 256 Go et 512 Go. Cela signifie notamment que la capacité de stockage de 64 Go ne sera plus une option avec l’iPhone 13 cette année. À titre de comparaison, l’iPhone 12 et l’iPhone 12 mini sont disponibles dans des configurations de stockage de 64 Go, 128 Go et 256 Go.

En ce qui concerne l’iPhone 13 Pro et l’iPhone 13 Pro Max, Kuo corrobore les rapports précédents et indique que ces appareils seront disponibles dans les configurations suivantes : 128 Go, 256 Go, 512 Go et 1 To. À titre de comparaison, l’iPhone 12 Pro et l’iPhone 12 Pro Max sont disponibles dans des configurations de 128 Go, 256 Go et 512 Go.

Kuo prévient également, cependant, que l’iPhone 13 pourrait être affecté par des pénuries d’approvisionnement :

Nous pensons que le défi de production actuel de l’iPhone est la pénurie de composants. En raison de la pénurie de composants, les modèles existants avaient été réduits d’environ 5 à 10 % au 3T21. L’expédition de l’iPhone 13 au 4T21 peut présenter un risque potentiel de baisse en raison d’une pénurie de composants. Cependant, cet inconvénient a un impact limité sur les livraisons d’iPhone 13. Nous pensons que les expéditions d’iPhone 13 en 2021 peuvent augmenter de plus de 10 % en glissement annuel (par rapport aux expéditions d’iPhone 12 en 2020).

Toujours dans le rapport aux investisseurs d’aujourd’hui, Kuo dit qu’il s’attend à ce que les AirPods 3 soient annoncés lors de l’événement de mardi. Apple est également susceptible de conserver les AirPods 2 dans la gamme comme autre option pour les acheteurs aux côtés de la refonte des AirPods 3.

L’événement “California streaming” d’Apple aura lieu le mardi 14 septembre à 10 h 00 PT / 13 h 00 HE. Nous aurons une couverture complète toute la semaine ici sur ..

