Kuo : La croissance des expéditions de MacBook stimulera l’adoption par le marché de la technologie Mini-LED

L’utilisation par Apple de panneaux mini-LED dans ses prochaines gammes de MacBook catalysera les investissements des fournisseurs et poussera l’ensemble du secteur à adopter la technologie d’affichage, selon l’analyste Ming-Chi Kuo.



Comme l’iPad Pro 12,9 pouces, les prochains MacBook Pro redessinés d’Apple de 14 pouces et 16 pouces devraient comporter des écrans mini-LED. Dans sa dernière note aux investisseurs, vue par MacRumors, Kuo affirme que cela stimulera les investissements stratégiques des fournisseurs dans la technologie, ce qui permettra à Apple de diversifier le risque d’approvisionnement et de réduire les coûts de production.

Nous pensons que les MacBooks, et non les iPads, conduisent principalement les expéditions de panneaux Mini LED. Les livraisons de MacBook n’ont pas beaucoup augmenté ces dernières années. Cependant, nous prévoyons que les livraisons de MacBook augmenteront considérablement de 20 % en glissement annuel, ou plus en 2021 et 2022, en raison de l’adoption de panneaux Mini LED, d’Apple Silicon et de toutes nouvelles conceptions.

Les modèles redessinés de MacBook Pro 14 et 16 pouces attendus cette année devraient comporter des puces de silicium Apple de nouvelle génération, la suppression de la barre tactile, le retour du câble d’alimentation magnétique MagSafe et un nouveau design global avec un port HDMI et Fente pour carte SD.

Kuo pense qu’Apple “recherche déjà activement des deuxièmes fournisseurs de composants Mini LED clés”, et si ses ordinateurs portables mini-LED reçoivent des commentaires positifs, d’autres fabricants d’ordinateurs portables et leurs fournisseurs seront inévitablement poussés à adopter la technologie.

Apple développe également une version plus fine et plus légère du MacBook Air qui aura des lunettes plus fines que le modèle actuel. Les rumeurs suggèrent qu’il aura un mini-écran LED de 13 pouces, ce qui constituera une mise à niveau par rapport à l’écran ‌MacBook Air‌ existant.

Dans une précédente note aux investisseurs, Kuo a déclaré que les modèles 2022 MacBook Air‌ seront disponibles dans “plusieurs options de couleurs”, probablement similaires aux couleurs de l’iMac 24 pouces.

À l’horizon 2023, Kuo désigne le travail d’Apple sur la technologie micro-LED comme le prochain perturbateur majeur du marché de l’affichage.

Bien que les noms soient similaires, il existe des différences notables entre les écrans micro-LED et mini-LED. La mini-LED est identique au rétroéclairage LED utilisé aujourd’hui, mais avec beaucoup plus de LED pour plus de zones de gradation, tandis que la micro-LED est similaire à l’OLED avec des pixels auto-émissifs qui peuvent chacun être éclairés indépendamment.

Apple travaille également sur la technologie micro-LED, mais les mini-LED viendront en premier sur les iPad et les Mac car la technologie micro-LED est si chère en ce moment.

Nous prévoyons que le coût de production des Micro LED s’améliorera considérablement à partir de 2023-2024, ce sera donc probablement un objectif du marché à partir de 2023. Nous pensons qu’Apple développe la technologie Micro LED, mais le calendrier de production n’est pas encore confirmé.

Apple prévoit d’organiser plusieurs événements cet automne pour lancer de nouveaux iPhones, des modèles Apple Watch, des AirPod mis à jour, un iPad mini redessiné et des MacBook Pros mini-LED redessinés, selon le journaliste de Bloomberg Mark Gurman.