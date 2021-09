Kuo: la gamme iPhone 13 commencera à 128 Go de stockage, les modèles Pro auront une option de 1 To

Deux jours seulement avant l’événement annuel iPhone d’Apple, l’analyste réputé Ming-Chi Kuo a décrit les capacités de stockage attendues pour la gamme iPhone 13.



Dans une note de recherche avec la société d’investissement TF International Securities, obtenue par MacRumors, Kuo a déclaré que la gamme d’iPhone 13 commencera avec 128 Go de stockage, sans option de 64 Go pour aucun modèle. Kuo a ajouté que l’iPhone 13 Pro et l’iPhone 13 Pro Max seront disponibles avec jusqu’à 1 To de stockage, ce qui serait la plus grande capacité jamais offerte pour un iPhone.

La répartition exacte de la capacité de stockage est la suivante, selon Kuo :

iPhone 13 mini et iPhone 13

iPhone 13 Pro et iPhone 13 Pro Max

En comparaison:

iPhone 12 mini et iPhone 12

iPhone 12 Pro et iPhone 12 Pro Max

L’événement d’Apple débutera le mardi 14 septembre à 10 heures, heure du Pacifique. MacRumors aura une couverture complète des annonces sur notre site Web et sur nos plateformes sociales, y compris @MacRumorsLive sur Twitter, alors assurez-vous de suivre.

Jeudi 12 août 2021 13:04 PDT par Sami Fathi

