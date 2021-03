Kuo: la production de masse des AirPods 3 démarrera au troisième trimestre 2021

La production de masse débutera sur les AirPod de troisième génération au troisième trimestre de 2021, selon une note des investisseurs de l’analyste Ming-Chi Kuo qui a été vue par MacRumors.



Si la production de masse ne devrait pas commencer avant le troisième trimestre de 2021, cela signifierait que les ‌AirPods‌ 3 ne seront expédiés que plus tard dans l’année. Kuo avait précédemment déclaré en novembre que les ‌AirPods would 3 seraient lancés au cours du premier semestre 2021, et d’autres rumeurs ont suggéré que les nouveaux ‌AirPods‌ pourraient arriver dès ce mois-ci.

Kuo s’attend à ce que les expéditions d ‘«AirPods» du premier trimestre 2021 au troisième trimestre 2021 diminuent d’environ 25% d’une année sur l’autre pour s’établir à 55 millions d’unités. Si la demande pour les «AirPods» 3 est meilleure que prévu, les expéditions des «AirPods» du quatrième trimestre resteront stables d’une année à l’autre à 23 millions d’unités. Au total, les expéditions d’AirPods en 2021 devraient baisser à 78 millions d’unités, contre 90 millions en 2020.

On ne sait pas pour le moment si les ‌AirPods‌ 2 cesseront d’être produits lorsque les ‌AirPods 3 entreront en production de masse. Kuo dit qu’Apple a un dilemme – si les ‌AirPods stick 2 restent et sont vendus à un prix inférieur, cela pourrait affecter la demande des ‌AirPods‌ 3, mais s’il n’y a pas de modèle ‌AirPods‌ à bas prix, cela pourrait avoir un effet négatif.

On ne sait pas pour le moment si les ‌AirPods‌ 2 cesseront d’être produits lorsque les ‌AirPods 3 entreront en production de masse. Kuo dit qu’Apple a un dilemme – si les ‌AirPods stick 2 restent et sont vendus à un prix inférieur, cela pourrait affecter la demande des ‌AirPods‌ 3, mais s’il n’y a pas de modèle ‌AirPods‌ à bas prix, cela pourrait avoir un effet négatif.

Kuo attribue la baisse des expéditions «AirPods» en raison d’une concurrence accrue et d’une perte de part de marché. Il existe un certain nombre d’options d’écouteurs véritablement sans fil moins chères sur le marché auxquelles Apple doit faire face.

Les «AirPods» ont des capacités de couplage et de commutation rapides qui leur donnent un avantage sur leurs concurrents, mais Kuo dit que ces avantages sont «progressivement compensés» par une meilleure expérience utilisateur et des prix plus bas offerts par les concurrents.