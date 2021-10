Kuo : la production de masse sur le casque AR/VR d’Apple pourrait être retardée jusqu’à la fin de 2022

Apple pourrait ne pas commencer la production de son prochain casque AR/VR avant la fin du quatrième trimestre 2022, a déclaré aujourd’hui l’analyste d’Apple Ming-Chi Kuo dans une note envoyée aux investisseurs. Cela entraînerait probablement le lancement de l’appareil à la fin de 2022 ou au début de 2023.

Avant de lancer le casque, Apple souhaite disposer de « logiciels, d’un écosystème et de services complets », ce que Kuo cite comme la raison pour laquelle Apple pourrait envisager de retarder la production de masse du deuxième trimestre 2022 à la fin 2022.

Selon Kuo, Apple propose les « meilleures solutions de conception industrielle » pour un casque AR/VR en raison de la complexité du casque et de la nécessité d’un ajustement confortable. Kuo pense également qu’Apple a plus un défi de conception devant lui, car la société veut aller au-delà des jeux avec un logiciel AR/VR.

L’AR/MR HMD nécessite beaucoup plus d’exigences en matière de conception industrielle que les smartphones, car le confort de les porter implique de nombreux détails de conception. Par conséquent, nous pensons qu’Apple continue de tester les meilleures solutions de conception industrielle à ce jour. La clé du succès du HMD réside dans le logiciel, l’écosystème et le service. Nous pensons qu’Apple positionne son HMD pour diverses applications, pas seulement pour les applications de jeu, de sorte que le défi de créer des logiciels/écosystèmes/services est nettement plus élevé que les produits/concurrents actuels.

En général, Kuo s’attend à ce que les visiocasques conduisent à la « prochaine vague de révolution de l’interface utilisateur », un peu comme le multi-touch sur l’iPhone. Apple sera en mesure de changer le consensus du marché selon lequel ce type d’appareils AR/VR est principalement destiné aux jeux, car la société « est la plus capable de développer et de promouvoir diverses applications ».

Kuo avait précédemment déclaré que le casque AR/VR serait lancé au deuxième trimestre 2022, et avant cela, il pensait que le casque sortirait en 2021.

Les rumeurs suggèrent que le casque AR/VR d’Apple sera de conception similaire à l’Oculus Quest, mais avec un look plus élégant qui utilise des tissus et des matériaux légers pour un ajustement confortable.

Le casque est censé comporter deux écrans 8K haute résolution qui peuvent être des micro-OLED et toute une série de caméras pour la détection des yeux, la détection de la tête et d’autres fonctions de réalité augmentée. Le casque dépendra de l’iPhone et Apple expérimenterait plusieurs méthodes de saisie.

Apple travaille également sur un ensemble de lunettes intelligentes, mais les lunettes intelligentes devraient être lancées après le casque, qui sera le premier appareil AR/VR monté sur la tête d’Apple. Plus de détails sont disponibles dans notre résumé AR/VR.