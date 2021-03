Kuo: le casque Apple 2022 suivra les mouvements des yeux, clignotera et authentifiera éventuellement les utilisateurs avec la reconnaissance de l’iris

Alors que les «Apple Glasses» aux sonorités de science-fiction restent encore de nombreuses années dans le futur, les rumeurs et les rapports continuent de tourbillonner autour du casque de réalité virtuelle et de réalité augmentée d’Apple. On pense qu’Apple sortira ce casque l’année prochaine, en tant que précurseur des lunettes grand public. Le casque Apple sera en concurrence avec des produits haut de gamme comme le Valve Index et le HTC Vive Pro.

Aujourd’hui, Kuo affirme que les spécifications du produit indiquent qu’il comportera un système sophistiqué de suivi des yeux. Le casque pourra détecter où l’utilisateur regarde, s’il clignote, et peut-être même inclure une reconnaissance d’iris qui sera capable d’identifier automatiquement les utilisateurs (l’équivalent de Touch ID ou Face ID pour un facteur de forme de casque).

Kuo a précédemment décrit l’appareil comme «portable» et non «mobile». Cela signifie qu’il peut être utilisé sans fil mais n’est pas destiné à être porté toute la journée comme un téléphone; cela fonctionnera probablement mieux dans les foyers. Le rapport de Kuo d’aujourd’hui le distingue du projet de lunettes en décrivant le 2022 comme un écran monté sur la tête.

Les possibilités de suivi oculaire incluent de nouveaux paradigmes d’interaction avec l’utilisateur, comme regarder un endroit pendant quelques secondes pour révéler plus d’informations, ou clignoter pour sélectionner un élément.

Le casque pourra également effectuer des optimisations de performances en fonction de l’endroit où il sait que l’utilisateur regarde. À un niveau simple, la zone du monde de réalité augmentée où l’utilisateur recherche actuellement sera prioritaire en termes de fidélité de rendu. La résolution des zones de l’écran sur lesquelles l’utilisateur ne se concentre pas actuellement peut donc être réduite de manière dynamique, ce qui permet d’économiser des cycles GPU et CPU pour offrir une expérience VR / AR de la plus haute qualité dans la région où l’utilisateur recherche actuellement. C’est ce qu’on appelle le «rendu fové».

Bien que Kuo soit moins sûr de savoir si le casque comportera la reconnaissance de l’iris, c’est le choix le plus naturel et le plus élégant pour authentifier l’utilisateur sur un casque. Plutôt que d’entrer un mot de passe ou de jouer avec le capteur d’empreintes digitales, l’utilisateur pourrait simplement mettre le casque et il reconnaîtrait les détails de l’iris afin de s’authentifier. Des tâches comme Apple Pay pourraient alors être effectuées de manière transparente.

Comme indiqué précédemment, Kuo pense que le casque sera mis en vente l’année prochaine pour environ 1000 $. Le produit devrait être de niche et haut de gamme; Bloomberg a déclaré qu’Apple s’attend à n’en vendre qu’un par jour et par magasin de détail. On pense que l’appareil comporte deux écrans haute résolution et sera alimenté par du silicium Apple qui rivalise ou dépasse le M1 en termes de performances.

