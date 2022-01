Kuo : le casque Apple AR/VR se chargera avec le même adaptateur secteur 96 W que le MacBook Pro

Ming-Chi Kuo poursuit son flux de reportages sur la chaîne d’approvisionnement du prochain casque Apple, qui devrait comporter une combinaison de fonctionnalités de réalité augmentée et de réalité virtuelle. L’utilisateur doit mettre le casque et regarder des écrans OLED ultra-haute résolution, un pour chaque œil, qui afficheront un flux de caméra du monde qui l’entoure et afficheront des environnements virtuels au-dessus.

Cependant, de telles capacités signifient que les exigences CPU et GPU de l’appareil sont élevées, ce qui équivaut à une consommation d’énergie plus élevée. En fait, Kuo dit qu’Apple livrera le casque avec un chargeur de 96 watts, le même que celui fourni avec le MacBook Pro 14 pouces.

Cela correspond aux rapports précédents de Kuo qui prédisaient que le casque offrirait des performances Apple Silicon de classe Mac. Bien que vous ne puissiez pas tracer de ligne directe ici, le MacBook Pro 14 pouces fourni avec le chargeur 96 watts est doté d’une puce M1 Pro, d’un processeur à 10 cœurs et d’un GPU à 16 cœurs. Vous pouvez vous attendre à ce que le casque soit dans ce stade, probablement avec un moteur neuronal encore plus puissant pour une analyse d’image rapide.

Il va sans dire que ces spécifications sont nettement supérieures à ce que vous pouvez trouver dans un iPhone ou même un facteur de forme iPad. La batterie embarquée devra être volumineuse, ce qui contribue au poids du casque. C’est aussi une preuve supplémentaire que le produit n’aura que quelques heures d’autonomie ; Bloomberg a précédemment signalé qu’Apple n’avait pas l’intention de positionner le produit comme un appareil fonctionnant toute la journée.

La première itération du casque Apple devrait être de haute qualité mais très chère, la plupart des rapports plaçant l’appareil dans la fourchette de prix de 1 000 $ et plus, et une suggestion pouvant atteindre 3 000 $.

Kuo s’attend à des expéditions annuelles de l’ordre de 3 millions pour 2023, atteignant 15 millions d’ici 2025. Kuo s’attend à ce qu’un casque de deuxième génération arrive d’ici 2024, qui sera à la fois plus léger et moins cher à l’achat.

Il nous reste encore quelques mois à attendre pour voir Apple dévoiler officiellement sa nouvelle catégorie de produits. La plupart des analystes s’attendent à ce que la société présente le casque en avant-première à la WWDC en juin ou lors d’un événement médiatique spécial à l’automne, les livraisons commençant fin 2022 ou début 2023.

