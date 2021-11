Kuo : le casque AR/VR 2022 d’Apple prend en charge le Wi-Fi 6E plus rapide

Apple prévoit de lancer son premier casque de réalité mixte avec prise en charge du Wi-Fi 6E en 2022, a déclaré aujourd’hui l’analyste d’Apple Ming-Chi Kuo dans une note envoyée aux investisseurs.

Rendu conceptuel par Antonio De Rosa basé sur le rapport de The Information

Selon les rumeurs, Apple travaillerait sur au moins deux projets de réalité augmentée comprenant un casque de réalité augmentée qui sortira fin 2022, suivi d’une paire de lunettes de réalité augmentée plus élégante à une date ultérieure.

Selon Kuo, le premier casque d’Apple et les casques concurrents similaires adopteront une prise en charge Wi-Fi 6E plus rapide pour répondre aux besoins de l’expérience immersive haut de gamme qu’ils offrent.

L’adoption de la dernière spécification Wi-Fi est une exigence de base pour les visiocasques (HMD) afin d’améliorer l’expérience sans fil. Les nouveaux HMD de Meta, Apple et Sony adopteront tous le Wi-Fi 6/6E en 2022. […] Nous prévoyons que Meta, Apple et Sony seront les marques les plus influentes sur le marché des appareils métaverse en 2022, Meta, Apple et Sony lançant respectivement de nouveaux HMD au 2S22, au 4T22 et au 2T22.

Kuo décompose la logique de ses attentes en attirant l’attention sur le lancement cette année de l’Oculus Air Link, un moyen sans fil de jouer à des jeux VR sur l’Oculus Quest 2, qui a été lancé par Meta, la société anciennement connue sous le nom de Facebook.

« Le Wi-Fi 6 est nettement meilleur que le Wi-Fi 5 en termes de vitesse de transmission et de consommation d’énergie, donc le dernier Oculus Quest 2 de Meta prend en charge le Wi-Fi 6 », explique Kuo. « Le Wi-Fi 6 aide l’Oculus Air Link à fonctionner de manière plus stable et permet un taux de rafraîchissement de l’affichage jusqu’à 120 Hz (contre 72 Hz ou 90 Hz pour le Wi-Fi 5). »

Un rapport précédent de The Information affirmait que le premier casque AR/VR d’Apple devra être connecté sans fil à un iPhone ou à un autre appareil Apple pour déverrouiller toutes les fonctionnalités. Certains rapports suggèrent que la série iPhone 13 de cette année comprendrait le Wi-Fi 6E, mais la rumeur ne s’est jamais concrétisée. Si le rapport de The Information et la dernière prédiction de Kuo sur le casque sont exacts, l’iPhone 2022 d’Apple sera vraisemblablement compatible avec le Wi-Fi 6E.

Le Wi-Fi 6E offre les fonctionnalités et les capacités du Wi-Fi 6, notamment des performances supérieures, une latence plus faible et des débits de données plus rapides, étendus à la bande 6 GHz. Le spectre supplémentaire offre plus d’espace aérien au-delà du Wi-Fi 2,4 GHz et 5 GHz existant, ce qui se traduit par une bande passante accrue et moins d’interférences pour les appareils prenant en charge le Wi-Fi 6E.

Kuo a récemment affirmé que la production en série du casque d’Apple pourrait être retardée jusqu’à la fin du quatrième trimestre 2022, mais le rapport d’aujourd’hui suggère qu’elle pourrait toujours être lancée au même trimestre. Ce casque AR/VR en cours de développement est distinct d’un ensemble de lunettes intelligentes à réalité augmentée qui sont en préparation. Les lunettes intelligentes plus fines et plus petites suivront le casque et devraient être lancées en 2023. Plus de détails sont disponibles dans notre résumé AR/VR.