Kuo : le casque AR/VR d’Apple prend en charge le Wi-Fi 6

L’analyste fiable Ming-Chi Kuo est de retour avec une autre affirmation concernant le prochain casque AR/VR d’Apple. Après avoir déclaré que l’appareil devrait faire face à des retards de production en raison de sa conception complexe, Kuo a maintenant mentionné dans une note d’investisseur vue par . que le produit prendra en charge le Wi-Fi 6E pour une bande passante plus élevée et une faible latence.

Comme expliqué par l’analyste, l’un des plus gros problèmes avec les casques de réalité mixte en ce moment est la nécessité d’une connexion filaire à un ordinateur. Pour éviter ces problèmes et offrir une meilleure expérience aux utilisateurs, le casque d’Apple devrait prendre en charge le protocole Wi-Fi 6/6E.

Pour ceux qui ne sont pas familiers, le Wi-Fi 6 – ou 802.11ax – est la dernière génération de Wi-Fi, qui est plus optimisée pour les appareils mobiles et l’Internet des objets (IoT). Le nouveau protocole prend non seulement en charge des vitesses plus rapides, mais est également mieux préparé pour un nombre plus élevé de connexions.

Étant donné que les casques de réalité mixte nécessitent plus de bande passante en raison d’un contenu à très haute résolution et d’une faible latence, Kuo s’attend à ce que ces appareils prennent tous en charge le Wi-Fi 6. Il convient de noter que le nouvel appareil d’Apple ne sera pas le premier avec une telle technologie, car le populaire Oculus Quest de Facebook prend déjà en charge le Wi-Fi 6, qui permet des flux jusqu’à 120 Hz par rapport à 90 Hz ou moins lors de l’utilisation du Wi-Fi 5.

Kuo dit dans sa note que non seulement Apple, mais aussi Meta et Sony devraient introduire de nouveaux appareils AR/VR en 2022 avec le Wi-Fi 6/6E intégré. À long terme, Kuo pense que les entreprises adopteront également la 5G mmWave pour les casques de réalité mixte afin d’améliorer encore l’expérience sans fil et de réduire le besoin d’un ordinateur ou d’un autre appareil.

À quoi s’attendre du casque AR/VR d’Apple

Selon les rumeurs, le casque de réalité mixte d’Apple sera extrêmement haut de gamme avec des capteurs avancés, des écrans 8K et des puces super puissantes. Mark Gurman de Bloomberg dit que l’appareil sera « cher », tandis que d’autres rapports suggèrent que le produit pourrait coûter jusqu’à 3 000 $.

Sur la base d’une note précédente de Ming-Chi Kuo, la production du nouveau casque AR/VR d’Apple devrait commencer au quatrième trimestre 2022.

