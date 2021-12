Kuo : le premier casque Apple AR/VR pèse environ 350 grammes, un modèle de deuxième génération plus léger déjà en développement

L’analyste prolifique d’Apple, Ming-Chi Kuo, poursuit sa couverture du prochain produit de réalité augmentée et de réalité virtuelle d’Apple, le casque de première génération devant faire ses débuts en 2022.

Le casque de première génération pèsera environ 300 grammes. Cependant, l’analyste affirme qu’Apple travaille déjà sur un design de deuxième génération qui sera nettement plus léger, ainsi qu’un design industriel mis à jour, un nouveau système de batterie et un processeur plus rapide.

Kuo souligne que les débuts d’Apple dans cet espace seront un appareil de réalité mixte, permettant des expériences de réalité augmentée et de réalité virtuelle dans un seul casque.

Les rumeurs indiquent que le casque de première génération est extrêmement haut de gamme avec des écrans haute résolution pour chaque œil et des performances au niveau de la puce M1. Il devrait également être cher, avec des prix commençant au-dessus de 1000 $. Il s’adressera certainement à un marché «early adopter», du moins dans un premier temps.

Kuo s’attend à ce qu’Apple vende environ 2,5 à 3,5 millions d’unités du casque de première génération en 2023. Le casque de deuxième génération sera lancé au cours de la seconde moitié de 2024. Apple s’attend à ce que la demande s’accélère à mesure que le produit devient à la fois plus riche en fonctionnalités et plus accessible, avec des estimations d’unités de deuxième génération approchant les 10 millions.

Bien sûr, Apple n’a pas encore officiellement confirmé l’existence du projet de casque AR/VR mais c’est un secret de polichinelle que le produit est en développement. Apple a environ 1000 ingénieurs travaillant sur l’appareil. En regardant encore plus loin, la société souhaite passer d’un facteur de forme de casque intrusif à des «lunettes AR» minces et légères, bien que la technologie pour y parvenir soit encore dans plusieurs années.

