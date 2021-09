Alors que nous sommes à quelques jours du lancement par Apple du nouvel iPhone 13 et de l’Apple Watch Series 7, l’analyste fiable Ming-Chi Kuo a offert un nouvel aperçu du retard de production en série de la série 7 et de l’impact sur le calendrier de sortie.

Pour comprendre ce nouveau rapport, il est important de se rappeler qu’à la fin du mois d’août, une histoire de Nikkei indiquait qu’Apple était confronté à des problèmes de production en masse de la nouvelle Apple Watch Series 7 grâce à son nouveau design.

La production de la prochaine Apple Watch a été retardée en grande partie à cause des conceptions compliquées de la nouvelle smartwatch, a appris Nikkei Asia. Les fabricants d’Apple Watch 7, comme l’appareil devrait être appelé, ont commencé la production à petite échelle la semaine dernière, mais ont rencontré des difficultés critiques pour atteindre des performances de production satisfaisantes, ont déclaré plusieurs personnes familières avec la situation.

Puis, ce vendredi, un analyste fiable d’Apple, Ming-Chi Kuo, a déclaré que la société de Cupertino et ses fournisseurs avaient “surmonté les problèmes liés à l’Apple Watch Series 7” et que la production en série commencerait bientôt.

Maintenant, deux jours après sa dernière note, Kuo rapporte que “l’impact sur le calendrier de sortie et le calendrier d’expédition en masse n’est pas significatif”. Cela corrobore un rapport similaire de Bloomberg.

Dans cet esprit, Apple est susceptible d’annoncer et de commencer à expédier la nouvelle série 7 comme prévu. Kuo dit que Luxshare ICT, le principal assembleur de l’Apple Watch Series 7, est désormais en train de dupliquer « de manière agressive » les lignes de production et commencera la production en série de toutes les lignes de production d’ici la fin septembre.

Bien qu’il puisse être difficile d’obtenir une nouvelle Apple Watch en septembre, Kuo pense que l’offre de la série 7 s’améliorera “de manière significative de la mi-octobre à la fin octobre”.

La nouvelle montre devrait changer radicalement la forme du boîtier pour s’aligner davantage sur le look de l’iPhone 12 et de l’iPad Pro. L’écran devrait également être légèrement heurté, peut-être grâce à des lunettes plus fines, 40 mm et 44 mm devenant respectivement 41 mm et 45 mm.

Êtes-vous enthousiasmé par l’événement « California Streaming » de mardi ? Envisagez-vous d’acheter une nouvelle Apple Watch ? Dites-nous dans la section commentaire ci-dessous.

