Kuo : les expéditions d’Apple Silicon MacBook seront réduites au premier semestre 2022 en raison de pénuries de composants et d’autres facteurs

in

Les livraisons de MacBooks Apple Silicon seront réduites au premier semestre de l’année prochaine en raison de pénuries de composants, d’une baisse de la demande de travail à domicile et de l’introduction d’un MacBook Air repensé au troisième trimestre 2022, selon l’analyste Apple Ming-Chi. Dernière note d’investisseur de Kuo, vue par MacRumors.



De la remarque :

Nous prévoyons que les livraisons de modèles de MacBook à processeur Apple Silicon seront réduites d’environ 15 % au 1S22 et l’attribuons à trois raisons : 1) des pénuries de composants, 2) un changement structurel de la demande dans l’ère post-COVID-19, et 3 ) la transition des produits entre les anciens et les nouveaux modèles.

Selon Kuo, la pénurie de composants est principalement liée à un manque persistant de circuits intégrés de gestion de l’alimentation, pour lesquels les délais de livraison s’étendent actuellement jusqu’à 52 semaines.

Cette pénurie touchera toutes les marques de PC, mais coïnciderait avec l’extension de capacité d’Unimicron, l’un des principaux fournisseurs de circuits intégrés à Taïwan et le seul fournisseur du substrat de silicium ABF d’Apple. En conséquence, Unimicron devrait sécuriser agressivement les commandes de substrats ABF non Apple pour réduire les risques.

Les livraisons de MacBook devraient également être affectées par le changement de la structure de la demande dans l’ère post-COVID-19, le nombre de personnes travaillant à domicile diminuant et le pouvoir d’achat diminuant en raison de l’inflation.

Kuo pense qu’un nouveau ‌MacBook Air‌ repensé et alimenté par ‌Apple Silicon‌ de nouvelle génération entrera en production de masse au début du troisième trimestre de 2022, faisant du second semestre de l’année prochaine une période de transition de produits qui aura un impact sur les commandes de MacBook.

Apple devrait toujours lancer des modèles de MacBook Pro 14 pouces et 16 pouces redessinés avant la fin de cette année, qui seront probablement annoncés via un événement numérique en octobre ou novembre.

La dernière version bêta de macOS Monterey fait référence à deux nouvelles résolutions d’affichage intégrées qui correspondent probablement aux prochains modèles de MacBook Pro 14 pouces et 16 pouces. Les nouvelles résolutions d’affichage sont répertoriées comme “3456 x 2234 Retina” et “3024 x 1964 Retina”, ce qui représenterait une augmentation de la densité de pixels pour une image plus nette si les écrans sont de la taille attendue.

Lundi 13 septembre 2021 06h41 PDT par Sami Fathi

Vendredi 10 septembre 2021 02h12 PDT par Sami Fathi

