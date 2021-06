Kuo: les iPhones 2022 pourraient comporter un Touch ID sous-écran, le «prix le plus bas jamais enregistré» pour un iPhone de 6,7 pouces

in

L’analyste fiable d’Apple, Ming-Chi Kuo, a publié une nouvelle note aux investisseurs dans laquelle il double ses attentes pour une toute nouvelle gamme phare d’iPhone au second semestre 2022. L’analyste dit qu’Apple lancera deux bas de gamme de 6,1 pouces et des produits phares de 6,7 pouces aux côtés de deux produits phares haut de gamme de 6,1 pouces et 6,7 pouces.

Kuo réitère que la gamme d’iPhone 2022 pourrait prendre en charge la technologie d’empreintes digitales sous-écran et une mise à niveau de l’appareil photo large à 48MP. Ces appareils serviraient de successeurs à la série iPhone 13 qui sortira plus tard cet automne.

La gamme d’iPhone 2022 pourrait ressembler à ceci en termes de noms marketing : iPhone 14, iPhone 14, iPhone 14 Pro et iPhone 14 Pro Max. Kuo dit que l’iPhone 14 Max représentera le prix le plus bas jamais enregistré pour un grand iPhone de 6,7 pouces :

Nous réitérons nos précédentes spécifications clés prévues pour les modèles d’iPhone 2H22, à savoir qu’Apple lancera deux iPhones haut de gamme (6,1″ et 6,7″) et deux iPhones bas de gamme (6,1″ et 6,7″) au 2H22. Nous pensons que les moteurs de croissance des nouveaux iPhones 2H22 proviendront 1) du potentiel de prise en charge des empreintes digitales sous l’écran (en utilisant la propre technologie d’Apple), 2) du prix le plus bas jamais enregistré pour un grand iPhone (6,7 “) moins de 900 USD) et 3) une mise à niveau de la caméra large à 48MP pour les modèles haut de gamme.

Les commentaires de Kuo sur les prix sont particulièrement intéressants. L’analyste pense que l’iPhone 14 Max, ou quel que soit son nom, coûtera moins de 900 USD. À titre de comparaison, la gamme actuelle d’iPhone comprend l’iPhone 12 Pro Max de 6,7 pouces, au prix de 1 099 $.

Cela signifie également que la gamme iPhone 14 n’inclura pas le facteur de forme « iPhone mini » de 5,4 pouces. C’est quelque chose que Kuo a déjà signalé en raison de ventes plus faibles que prévu.

Le dernier rapport de Kuo aujourd’hui ne détaille pas à quel type de changements de conception s’attendre avec la gamme iPhone 14. Dans le passé, cependant, il a déclaré que l’iPhone 14 Pro et l’iPhone 14 Pro Max abandonneraient la conception de l’encoche pour un nouvel “écran perforé” similaire à celui utilisé dans certains téléphones Android phares.

Que pensez-vous des rumeurs sur la gamme 2022 de l’iPhone 14 ? Faites-nous savoir dans les commentaires!

