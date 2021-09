Kuo : les précommandes de l’iPhone 13 sont plus fortes que celles de l’iPhone 12, les pénuries d’iPhone 13 Pro persisteront jusqu’en novembre

Trois jours après l’ouverture officielle des précommandes, l’analyste fiable d’Apple, Ming-Chi Kuo, publie aujourd’hui une nouvelle note aux investisseurs détaillant les précommandes de l’iPhone 13 et les pénuries d’approvisionnement. Selon l’analyste, les précommandes de la série iPhone 13 “sont supérieures à celles de la série iPhone 12”, mais toujours “conformes aux attentes du marché”.

Kuo dit que la demande de précommande pour l’iPhone 13 Pro et l’iPhone 13 Pro Max est nettement plus élevée que celle pour l’iPhone 13 mini et l’iPhone 13. L’analyste écrit :

En termes de proportion d’expéditions et de délai de livraison moyen, les iPhone 13 Pro Max et Pro sont respectivement de 45 à 50 % et de 3 à 5 semaines, tous deux supérieurs aux 35 à 40 % et 3 à 4 semaines de l’iPhone 12 Pro Max et Pro. Par conséquent, la demande de précommande pour iPhone 13 Pro Max & Pro augmente. L’iPhone 13 et le mini durent respectivement 50 à 55 % et 0 à 2 semaines, tous deux inférieurs à 60 à 65 % et 1 à 2 semaines pour l’iPhone 12 et mini. Par conséquent, la demande de précommande pour l’iPhone 13 et le mini diminue. Dans l’ensemble, la demande de précommande pour la série iPhone 13 est meilleure que celle de la série iPhone 12.

En termes de contraintes d’approvisionnement, Kuo dit qu’il est peu probable que l’iPhone 13 Pro et l’iPhone 13 Pro Max soient limités par l’offre aussi longtemps que l’iPhone 12 Pro et l’iPhone 12 Pro Max l’étaient l’année dernière. L’un des problèmes rencontrés par Apple l’année dernière était une pénurie de téléobjectifs, mais cela a été résolu cette année.

De plus, alors qu’Apple a été surpris par la forte demande pour l’iPhone 12 Pro et l’iPhone 12 Pro Max l’année dernière, il a « augmenté la part de l’offre » de l’iPhone 13 Pro et de l’iPhone 13 Pro Max. Pour cette raison, Kuo prédit que la disponibilité de l’iPhone 13 Pro et de l’iPhone 13 Pro Max, qui sont actuellement en rupture de stock, s’améliorera d’ici la mi-novembre au plus tôt.

Au total, Kuo s’attend à ce que les livraisons d’iPhone augmentent de 5% d’une année sur l’autre en 2020 et de 16% d’une année sur l’autre en 2021, respectivement, bénéficiant de la demande 5G et de l’interdiction américaine de Huawei.

