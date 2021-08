Kuo : l’iPhone 13 proposera des communications par satellite LEO pour passer des appels et des SMS sans couverture cellulaire

in

L’iPhone 13 sera doté d’une connectivité de communication par satellite en orbite terrestre basse (LEO) pour permettre aux utilisateurs de passer des appels et d’envoyer des messages dans des zones sans couverture 4G ou 5G, selon l’analyste fiable Ming-Chi Kuo.



Dans une note aux investisseurs, vue par MacRumors, Kuo a expliqué que la gamme ‌iPhone 13‌ comprendra du matériel capable de se connecter aux satellites LEO. S’il est activé avec les fonctionnalités logicielles appropriées, cela pourrait permettre aux utilisateurs d’iPhone 13‌ de passer des appels et d’envoyer des messages sans avoir besoin d’une connexion cellulaire 4G ou 5G.

L’‌iPhone 13‌ serait doté d’une puce de bande de base Qualcomm X60 personnalisée qui prend en charge les communications par satellite. D’autres marques de smartphones attendent apparemment actuellement jusqu’en 2022 pour adopter la puce de bande de base X65 nécessaire à la mise en œuvre des fonctions de communication par satellite.

Starlink de SpaceX est un fournisseur de connectivité Internet LEO que certains lecteurs connaissent peut-être déjà, mais le fournisseur de services de communication par satellite LEO qui est “le plus susceptible de coopérer avec Apple en termes de technologie et de couverture de service” serait Globalstar. Qualcomm aurait travaillé avec Globalstar pour prendre en charge la bande n53 dans les futures puces de bande de base X65.

Kuo a expliqué que le “scénario le plus simple” pour fournir une connectivité LEO aux utilisateurs est que les opérateurs de réseaux individuels travaillent avec Globalstar. Cela signifie que les clients d’un opérateur de réseau partenaire pourraient utiliser le service de communication par satellite de Globalstar sur l’‌iPhone 13‌ directement par l’intermédiaire de leur opérateur de réseau sans contrat ni paiement supplémentaire requis.

Kuo a ajouté que les communications par satellite LEO sont une technologie comparable à mmWave 5G en termes d’impact sur l’industrie des réseaux et qu’Apple peut tirer parti des deux technologies. Kuo dit qu’Apple est “optimiste” quant à la tendance des communications par satellite et a mis en place une équipe spécifique pour la recherche et le développement des technologies qui s’y rapportent il y a “quelque temps”.

On pense que la société a l’intention d’apporter les communications par satellite LEO à plus d’appareils à l’avenir pour “fournir des expériences innovantes”. Ceux-ci peuvent inclure le visiocasque à réalité mixte d’Apple, un véhicule électrique et d’autres accessoires IoT, selon Kuo.