Kuo : l’iPhone 14 et le casque de réalité mixte seront dotés du Wi-Fi 6E

L’iPhone 14 d’Apple et le casque de réalité mixte supposé offriront une connectivité Wi-Fi 6E, selon l’analyste fiable Ming-Chi Kuo.



Dans une note aux investisseurs obtenue par MacRumors, l’analyste de TF Securities ‌Ming-Chi Kuo‌ a déclaré que les nouveaux produits Apple, y compris l’iPhone 14 et un visiocasque, accéléreront une mise à niveau plus large de l’industrie vers la spécification Wi-Fi 6E. Motivés par l’adoption du Wi-Fi 6E dans ces deux appareils Apple, les concurrents seront incités à faire de même.

D’autres casques à venir pour les expériences de réalité augmentée (AR) et de réalité virtuelle (VR), comme celui de Meta, offriront également le Wi-Fi 6E. Kuo a expliqué que le Wi-Fi 6E sera essentiel pour fournir les transmissions sans fil à haut débit nécessaires aux expériences AR et VR.

Kuo a déclaré que les visiocasques en 2022, 2023 et 2024 offriront respectivement le Wi-Fi 6/6E, le Wi-Fi 6E/7 et le Wi-Fi 7, mais il n’est pas clair si ces informations sont liées à Apple. feuille de route du produit en particulier.

Kuo avait précédemment mentionné que le casque d’Apple devrait comporter le Wi-Fi 6E, mais il s’agit de la première mention explicite de la spécification mise à niveau pour l’iPhone 14‌. Certains rapports suggèrent que la gamme iPhone 13 comprendrait le Wi-Fi 6E, mais la rumeur n’a jamais abouti.

Le Wi-Fi 6E offre les fonctionnalités et les capacités du Wi-Fi 6, notamment des performances supérieures, une latence plus faible et des débits de données plus rapides, étendus à la bande 6 GHz. Le spectre supplémentaire offre plus d’espace aérien au-delà du Wi-Fi 2,4 GHz et 5 GHz existant, ce qui se traduit par une bande passante accrue et moins d’interférences.

L’année dernière, la FCC a adopté des règles qui rendent 1 200 MHz de spectre dans la bande 6 GHz disponibles pour une utilisation sans licence aux États-Unis, ouvrant la voie à l’introduction de nouveaux appareils prenant en charge le Wi-Fi 6E.