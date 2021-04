Kuo: l’iPhone 14 Pro proposera d’importantes mises à niveau de l’appareil photo, notamment un capteur de 48 mégapixels et un enregistrement vidéo 8K

En plus de prétendre que la taille du mini-écran de l’iPhone n’est plus, Kuo a détaillé des spécifications de caméra impressionnantes pour les iPhones 2022.

Il rapporte que les caméras arrière standard de l’iPhone 14 Pro et de l’iPhone 14 Pro Max seront mises à niveau à 48 mégapixels, une augmentation par rapport au capteur de 12 mégapixels de l’iPhone 12.

Pour rappel, Kuo attend quatre modèles d’iPhone 14 en 2022: deux téléphones de 6,1 pouces et deux téléphones de 6,7 pouces. Comme aujourd’hui, Apple désignerait un modèle de 6,1 pouces et 6,7 pouces comme une option “ Pro ” haut de gamme.

Kuo semble convaincu que les spécifications de 48 mégapixels ne sont destinées qu’aux modèles Pro les plus chers. Il n’est pas clair si les modèles bas de gamme non Pro de 6,1 pouces et 6,7 pouces verraient également un saut en mégapixels (moins de 48MP) ou si la qualité de l’appareil photo s’améliorerait d’une autre manière. Kuo ne discute pas non plus des détails du zoom 2x ou des objectifs ultra-larges, suggérant que la mise à niveau de 48 mégapixels est exclusive à la caméra large principale.

Bien que le capteur soit de 48 mégapixels, il est possible que les images de sortie de l’iPhone aient toujours une résolution de 12 mégapixels. Apple peut choisir d’utiliser un algorithme de mise à l’échelle intelligent qui prend les données brutes de 48 mégapixels et crée une image de sortie de 12 mégapixels, avec plus de détails et moins de bruit. C’est ce qu’on appelle le “ mode de sortie de fusion à quatre cellules ” et utilisé aujourd’hui par certains téléphones Android haut de gamme.

De plus, la taille brute de chaque pixel augmentera à environ 2,5 um, nettement plus grande que les pixels de 1,7 um de l’iPhone 12. Des pixels plus grands signifient que le téléphone peut absorber plus de lumière, réduisant le bruit. (L’iPhone 13 plus tard cette année devrait conserver une résolution de 12 mégapixels mais augmenter la taille des pixels à 2 um.)

Kuo pense que le système de caméra vidéo sera également mis à niveau pour l’iPhone 14, prenant en charge l’enregistrement 8K pour la première fois. 8K serait disponible sur les quatre modèles d’iPhone 14.

