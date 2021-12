Kuo : l’iPhone 14 Pro sera doté d’un appareil photo de 48 mégapixels et d’un objectif périscope à venir en 2023

Apple prévoit d’ajouter un objectif d’appareil photo de 48 mégapixels à l’iPhone l’année prochaine, suivi d’un objectif périscope en 2023, selon l’analyste Ming-Chi Kuo.



Dans une note de recherche publiée aujourd’hui par TF International Securities, obtenue par MacRumors, Kuo a déclaré que ces mises à niveau de l’appareil photo de l’iPhone au cours des deux prochaines années contribueraient à augmenter la part de marché, les revenus et les bénéfices du fabricant taïwanais Largan Precision.

Kuo n’a pas fourni d’autres détails, mais il a précédemment affirmé que l’appareil photo de 48 mégapixels serait limité aux modèles iPhone 14 Pro et permettrait l’enregistrement vidéo 8K, contre 4K actuellement. Ces vidéos 8K haute résolution pourraient être visionnées sur le casque AR/VR d’Apple qui devrait être lancé l’année prochaine, a-t-il déclaré.

Kuo a également affirmé précédemment que les modèles iPhone 14 Pro peuvent prendre en charge à la fois les sorties de 48 et 12 mégapixels, ce qui serait probablement obtenu avec un processus appelé pixel binning. Déjà utilisé sur certains smartphones Android, comme le Galaxy S21 Ultra de Samsung, le pixel binning pourrait permettre aux modèles iPhone 14 Pro de prendre des photos de 48 mégapixels dans des conditions lumineuses et des photos de 12 mégapixels dans des conditions de faible luminosité pour préserver la qualité.

Plus loin, Kuo a réitéré sa conviction qu’au moins un modèle d’iPhone 15 obtiendra un objectif périscope en 2023, ouvrant la voie à un zoom optique considérablement accru. Cet objectif aurait une optique de caméra pliée, où la lumière absorbée par le capteur d’image est pliée ou « pliée », permettant un zoom optique accru tout en conservant un design compact adapté aux smartphones.

Le P40 Pro+ de Huawei est doté d’un objectif périscope avec un zoom optique jusqu’à 10x, par exemple, tandis que les modèles iPhone 13 Pro sont limités à un zoom optique 3x.

