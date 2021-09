Kuo : l’iPhone 14 Pro sera doté d’un design perforé et d’un nouvel appareil photo large de 48 MP

in

Après la sortie la semaine dernière de la gamme iPhone 13, l’analyste fiable d’Apple, Ming-Chi Kuo, a de nouvelles attentes quant à ce à quoi s’attendre de l’iPhone 14. L’analyste prédit que l’iPhone 14 comportera un nouveau design d’affichage perforé dans l’iPhone. 14 modèles Pro et iPhone 14 Pro Max.

Kuo dit :

Les arguments de vente du matériel pour les iPhones 2022 incluent 1) un nouvel iPhone SE avec prise en charge 5G (1H22), 2) un nouvel iPhone 6.7″ plus abordable (2H22) et 3) deux nouveaux modèles haut de gamme équipés d’un écran perforé (remplaçant la conception de la zone d’encoche) et une caméra large de 48MP (2H22).

Cela corrobore les précédents rapports de Kuo et du leaker Jon Prosser. En termes de conception, Kuo avait précédemment signalé que l’iPhone 14 Pro et l’iPhone 14 Pro Max abandonneraient la conception de l’encoche pour un nouvel “écran perforé” similaire à celui utilisé dans certains téléphones Android phares.

FTC : Nous utilisons des liens d’affiliation automatique qui génèrent des revenus. Suite.

Découvrez . sur YouTube pour plus d’actualités Apple :