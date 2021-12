Kuo : l’iPhone 14 sera doté d’un appareil photo de 48 MP, l’iPhone 15 aura un objectif « périscope »

L’analyste Apple Ming-Chi Kuo est sorti avec quelques prédictions concernant le prochain iPhone 14 et même son successeur en 2023. Voici tout ce qu’il a partagé :

Dans une note aux investisseurs vue par ., l’analyste Apple Ming-Chi Kuo prédit un objectif de 48MP pour le nouvel iPhone 2H22 et un objectif «périscope» pour le nouvel iPhone 2H23. Kuo a déclaré que « la mise à niveau continue de l’objectif de l’appareil photo de l’iPhone au cours des deux prochaines années contribuera à la croissance de la part de marché, des revenus et des bénéfices de Daliguang ».

Ce n’est pas la première fois que l’analyste d’Apple déclare que la gamme iPhone 14 comportera une augmentation du nombre de mégapixels. Au printemps, Kuo a annoncé que « les caméras arrière standard de l’iPhone 14 Pro et de l’iPhone 14 Pro Max seront mises à niveau à 48 mégapixels, soit une augmentation de 4 fois par rapport au capteur de 12 mégapixels de l’iPhone 12 ».

Kuo semble convaincu que la spécification de 48 mégapixels n’est destinée qu’aux modèles Pro les plus chers […] Kuo ne discute pas non plus des détails du zoom 2x ou des objectifs ultra-larges, suggérant que la mise à niveau de 48 mégapixels est exclusive à la caméra large principale.

Non seulement cela, mais la semaine dernière, un autre analyste appelé Jeff Pu a également soutenu le rapport de Kuo en disant que les « deux [iPhone 14] Les modèles Pro seront équipés d’un système de caméra arrière à triple objectif avec un objectif large amélioré de 48 mégapixels et des objectifs Ultra Wide et Téléobjectif de 12 mégapixels.

Néanmoins, il est important de noter qu’avoir plus de mégapixels ne signifie pas nécessairement que la résolution de sortie finale sera de 48MP, comme nous l’avons expliqué une fois :

Alors que plus de mégapixels signifie théoriquement plus de détails lorsque vous affichez des photos de plus grande taille, il y a un énorme inconvénient à le faire sur le même capteur de taille. L’accumulation de plus de pixels dans le même espace signifie que chaque pixel doit être plus petit, ce qui augmente le bruit à faible luminosité. Quand vous pensez au nombre de nos photos les plus importantes prises dans un éclairage relativement faible, c’est un gros problème. Des enfants qui jouent à l’intérieur, des dîners aux chandelles, des bougies de gâteau d’anniversaire soufflées, des amis au restaurant, des bébés endormis – ce sont tous des exemples de scénarios dans lesquels vous souhaitez obtenir la meilleure qualité de photos en basse lumière. Apple a toujours ignoré les guerres des mégapixels et a plutôt visé les gros pixels pour fournir les meilleures captures possibles en basse lumière. La qualité plutôt que la quantité.

Quant à l’objectif périscope de l’iPhone 15, ce n’est pas la première fois que nous en parlons. Selon la rumeur, même l’iPhone 13 aurait cet objectif périscope et l’analyste Ming-Chi Kuo a déclaré qu’il pourrait arriver en 2022. Maintenant, il dit que ce sera pour 2023.

