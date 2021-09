Kuo: MacBook Air repensé avec Apple Silicon pour entrer en production de masse au troisième trimestre 2022

Dimanche 26 septembre 2021 23h34 PDT par Sami Fathi

Apple prévoit de commencer la production en série d’un prochain MacBook Air redessiné doté d’un processeur au silicium Apple mis à jour et plus puissant au troisième trimestre 2022, a déclaré aujourd’hui l’analyste Apple Ming-Chi Kuo dans une note de recherche obtenue par MacRumors.



Kuo a précédemment déclaré que le nouveau MacBook Air présentera un tout nouveau design, comprenant un écran mini-LED et un processeur au silicium Apple plus puissant. Kuo avait précédemment identifié un lancement vers le milieu de 2022, fournissant désormais un calendrier plus précis pour la fin du deuxième trimestre ou le début du troisième trimestre de 2022 pour le démarrage de la production de masse.

Mark Gurman de Bloomberg a annoncé que le nouveau MacBook Air comportera un boîtier “plus fin et plus léger”, deux ports USB 4 et un connecteur de charge MagSafe. Le leaker Apple et la personnalité de YouTube, Jon Prosser, ont partagé des rendus pour le prétendu MacBook Air à venir plus tôt cette année, montrant notamment qu’Apple envisage de sortir le nouvel ordinateur portable dans une gamme de couleurs, similaire à l’iMac M1 de 24 pouces.

Apple a mis à jour pour la dernière fois son MacBook Air avec la puce M1 en novembre dernier, qui a conservé la conception précédente du MacBook Air. Malgré l’attente selon laquelle Apple mettra à jour plusieurs Mac de sa gamme avec du silicium Apple avant la fin de cette année, le MacBook Air ne semble pas être l’un d’entre eux.

Meilleures histoires

