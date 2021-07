Kuo: MacBook Pro repensé à venir plus tard cette année avec Mini-LED, MacBook Air avec nouvel écran en 2022

Chaque jour, de plus en plus de rumeurs suggèrent qu’Apple présentera en effet de nouveaux modèles de MacBook Pro redessinés plus tard cette année. Dans une nouvelle note de recherche obtenue par ., l’analyste fiable Ming-Chi Kuo renforce que les nouveaux MacBook Pro 14 pouces et 16 pouces entreront en production de masse au troisième trimestre 2021.

L’analyste suggère que la société est prête à lancer la production de la prochaine génération de MacBook Pro dans les mois à venir, qui sera disponible dans un nouveau format de 14 pouces et 16 pouces. Selon Kuo, Apple a investi dans davantage de fournisseurs d’écrans Mini-LED car il prévoit d’adopter la technologie dans davantage de produits, y compris le nouveau MacBook Pro.

Le premier appareil d’Apple avec un écran Mini-LED était l’iPad Pro 12,9 pouces introduit plus tôt cette année. Pour ceux qui ne sont pas familiers, Mini-LED s’appuie sur des milliers de très petites LED dans le rétroéclairage, ce qui se traduit par des rapports de contraste plus élevés et des noirs plus profonds, similaires à OLED.

Sur la base de rumeurs précédentes (y compris d’autres rapports de Kuo), le nouveau MacBook Pro aura un “design à bords plats” similaire à ce que nous avons vu dans les derniers modèles d’iMac, d’iPad Pro et d’iPhone 12. Apple prévoit également de ramener plus de ports sur son ordinateur portable Pro, tels que HDMI, fente pour carte SD et même MagSafe. Cette machine devrait également avoir une puce M1X plus puissante, la première évolution d’Apple Silicon dans les Mac depuis M1.

Macbook Air

Le MacBook Pro n’est pas le seul à disposer d’un écran Mini-LED. Le dernier rapport de Kuo mentionne également qu’Apple souhaite adopter la même technologie dans la prochaine génération de MacBook Air. Cependant, cela ne devrait être annoncé qu’en 2022.

Plus tôt cette semaine, le leaker DylanDkt a déclaré que le nouveau MacBook Air sera probablement le premier avec une puce M2 (pas le M1X, qui aura un GPU plus avancé axé sur la gamme Pro). Dylan a également appris que le nouveau MacBook Air serait disponible en plusieurs couleurs, tout comme le nouvel iMac. Cependant, on ne sait pas quand exactement ce nouveau MacBook Air sera introduit.

