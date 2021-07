Kuo: Mini-LED MacBook Air à venir à la mi-2022

Apple lancera une nouvelle version du MacBook Air vers le milieu de 2022, a déclaré aujourd’hui l’analyste Apple Ming-Chi Kuo dans une note aux investisseurs vue par MacRumors.



Le prochain ‌MacBook Air‌ comportera un mini-écran LED de 13,3 pouces, ce qui en ferait le deuxième Mac à acquérir la technologie mini-LED après le MacBook Pro 2021, qui devrait inclure un mini-écran LED et devrait être lancé plus tard. cette année. La technologie d’affichage mini-LED apportera une amélioration significative de la qualité d’affichage du MacBook, permettant un design plus fin et plus léger tout en offrant des avantages tels qu’une large gamme de couleurs améliorée, un contraste et une plage dynamique élevés, et des noirs plus vrais.

Kuo a déclaré que le ‌MacBook Air‌ comprendrait un mini-écran LED dans le passé, et la rumeur a également été reprise par DigiTimes.

Des rumeurs antérieures ont suggéré que le 2022 ‌MacBook Air‌ aura des lunettes plus fines que le modèle actuel, et qu’il adoptera la même technologie de charge MagSafe que celle dont on parle pour le MacBook Pro.

Il devrait également inclure une paire de ports Thunderbolt/USB 4, et il est également possible qu’il soit disponible en plusieurs couleurs, similaires aux iMac M1 qu’Apple a lancés cette année.

Le 2022 ‌MacBook Air‌ utilisera une version améliorée de la puce de silicium Apple ‌M1‌ qui est plus rapide et plus efficace. Mark Gurman de Bloomberg a déclaré qu’il comportera le même nombre de cœurs de calcul que le ‌M1‌ (huit), mais qu’il offrira neuf ou 10 cœurs GPU au lieu de sept ou huit comme le modèle actuel pour de meilleures performances GPU.

Kuo dit que si les pénuries de composants s’améliorent à la fin de 2021 et en 2022, les livraisons de MacBook pourraient atteindre environ 20 à 22 millions d’unités en 2022.