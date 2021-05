Kuo: nouvel iPad mini à venir plus tard cette année

L’analyste respecté d’Apple, Ming-Chi Kuo, a publié aujourd’hui un rapport indiquant qu’Apple commencerait à expédier son premier iPhone pliable en 2023. Le même rapport comprenait également une information sur l’iPad mini. Kuo a déclaré qu’un fournisseur d’écrans tactiles bénéficierait de la sortie d’un nouvel iPad mini au second semestre 2021.

En avril, Apple a dévoilé la dernière génération de sa gamme iPad Pro avec un nouvel écran mini-LED, un processeur M1 et la prise en charge de la 5G. Certains rapports s’attendaient à ce qu’une actualisation de l’iPad mini fasse également ses débuts au printemps.

Cependant, il semble qu’une mise à jour du petit iPad, qu’Apple ne met à jour que rarement, devrait désormais être attendue à l’automne.

Ming-Chi Kuo a précédemment déclaré qu’Apple travaillait sur un nouvel iPad mini avec un écran de 9 pouces. Il devrait ressembler avec optimisme à une version plus petite de l’iPad Air, en réduisant les cadres d’écran et en déplaçant Touch ID sur le bouton latéral. La publication japonaise Macotakara a déclaré que le nouvel iPad mini comportera un écran de 8,4 pouces, en hausse par rapport à la taille de 7,9 pouces de la génération actuelle.

Apple vend actuellement l’iPad mini au prix de départ de 399 $ pour une configuration de 64 Go. L’iPad le moins cher de la gamme, l’iPad à 329 $, commence à 32 Go et a été rafraîchi avec un processeur mis à jour l’année dernière. On pense également que l’iPad bon marché bénéficiera d’un autre rafraîchissement à un moment donné en 2021, peut-être aux côtés de l’iPad mini à l’automne.

