Kuo prédit de fortes livraisons d’iPhone 13 en raison de l’interdiction de Huawei et de mises à niveau de fonctionnalités tentantes

Dans une note partagée aujourd’hui avec les investisseurs, l’analyste fiable d’Apple, Ming-Chi Kuo, prédit de fortes livraisons d’iPhone 13 en raison de l’interdiction de Huawei et des mises à niveau tentantes des fonctionnalités. Kuo croit en des ventes d’iPhone plus fortes non seulement pour 2021 ainsi que 2022.

“Nous avons une vision favorable de la future stratégie de produits iPhone d’Apple et prévoyons que les livraisons d’iPhone atteindront respectivement 230-240 millions et 250-260 millions d’unités en 2021 et 2022 (contre environ 195 millions en 2020).”

Pour le second semestre 2021, Kuo prédit que l’iPhone gagnera des parts de marché haut de gamme en raison de la “mise à niveau des spécifications” et de “l’interdiction américaine de Huawei”. Apple devrait annoncer cette année quatre nouveaux modèles d’iPhone avec une encoche plus petite, un appareil photo amélioré, un taux de rafraîchissement de 120 Hz et un nouveau processeur A15.

Kuo estime que les nouvelles livraisons d’iPhone au 2S21 atteindront jusqu’à 88 millions d’unités contre 75 millions d’unités au 2S20.

Sur cette note, Kuo dit également qu’un nouvel iPhone SE est toujours en bonne voie pour l’année prochaine.

Aujourd’hui également, de nouveaux mannequins iPhone 13 ont été présentés. Selon l’image, la nouvelle gamme comprendra quatre iPhones différents, comme cela s’est produit l’année dernière, les caméras des modèles réguliers auront un léger nouveau design tandis que les modèles Pro conserveront exclusivement le scanner LiDAR. Comme publié par le leaker Sonny Dickson, le mannequin iPhone 13 Pro Max est légèrement plus grand que l’iPhone 12 Pro Max.

Consultez ici notre résumé complet des dernières rumeurs concernant l’iPhone 13.

