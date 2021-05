Kuo: un modem 5G conçu par Apple expédié en 2023 sur l’iPhone “ au plus tôt ”

Apple a enregistré de fortes ventes de sa première gamme d’iPhone 5G, la série iPhone 12. Tous les iPhones utilisent aujourd’hui du silicium Apple personnalisé pour leur CPU / GPU et autres, mais le modem cellulaire est externe et fabriqué par Qualcomm.

Pendant un certain temps, il a été rapporté qu’Apple développait son propre modem 5G en interne. Les échéances selon lesquelles ces travaux seront terminés ont varié. Aujourd’hui, l’analyste Apple Ming-Chi Kuo a déclaré qu’il s’attendait à ce qu’Apple inclue son modem 5G avec l’iPhone 2023 “ au plus tôt ”.

L’impulsion d’Apple pour lancer ce travail semble avoir commencé vers 2018-2019, lorsque les relations de l’entreprise avec Qualcomm se sont rompues et que les deux entreprises sont allées en justice pour (ce qu’Apple a appelé) des conditions de licence de brevet inéquitables. À l’époque, Apple avait espéré pouvoir lancer l’iPhone 5G à l’aide de modems cellulaires Intel.

Cependant, à mesure que la date limite approchait, il est devenu clair qu’Intel n’était pas en mesure de répondre aux exigences d’Apple. Apple a été essentiellement contraint de s’installer avec Qualcomm en avril 2019. Intel mettrait rapidement fin à ses efforts de développement de puces 5G, et Apple a repris le groupe d’ingénierie dans une acquisition d’un milliard de dollars.

Le règlement Qualcomm a donné à Apple au moins six ans de fourniture de modem Qualcomm et il prévoyait d’utiliser ce temps pour concevoir son propre modem et bande de base personnalisés, ce que très peu d’entreprises tentent de faire en raison de la complexité du projet.

Lors d’une réunion interne de fin d’année, le SVP d’Apple, Johny Srouji, a confirmé aux employés qu’Apple avait commencé à travailler sur son premier modem 5G en 2020. Un rapport de 2019 indiquait qu’Apple souhaitait pouvoir expédier son modem dans certains appareils dès en 2022. La dernière attente de Kuo dans le rapport publié aujourd’hui est qu’Apple sera en mesure d’expédier son modem en volume pour l’iPhone en 2023.

Passer de Qualcomm à un modem personnalisé Apple présentera plusieurs avantages. À l’heure actuelle, le modem et le SoC Apple à l’intérieur d’un iPhone sont deux puces distinctes. En les unifiant, Apple pourra atteindre une plus grande efficacité énergétique et éventuellement des performances plus rapides. Cela réduira également les coûts unitaires d’Apple, car il n’aura plus à payer à Qualcomm une marge bénéficiaire saine pour chaque iPhone vendu. L’investissement d’Apple dans des processeurs et des GPU conçus sur mesure a porté ses fruits, l’architecture de la puce A14 / M1 permettant aux derniers produits d’Apple de dominer l’industrie des téléphones, tablettes, ordinateurs portables et ordinateurs de bureau.

FTC: Nous utilisons des liens d’affiliation automatique générant des revenus. Suite.

Consultez . sur YouTube pour plus d’informations sur Apple: