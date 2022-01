Kurkure lance un nouveau film avec Akshay Kumar et Samantha Ruth Prabhu

La marque de collations Kurkure a lancé un nouveau film mettant en vedette l’acteur Akshay Kumar et Samantha Ruth Prabhu. Le film, qui fait partie de la campagne plus large « Ab Laga Masala », célèbre le goût « masaledaar » de Kurkure. « Kurkure occupe une place particulière dans le cœur des consommateurs indiens avec sa saveur emblématique et sa personnalité ‘tedha’. La marque a la capacité de représenter des scénarios familiaux indiens modernes non conventionnels mais pertinents grâce à sa narration excentrique et exagérée qui transforme tout moment ennuyeux avec la famille et les amis en un moment divertissant », Neha Prasad, directrice associée, marketing de la marque Kurkure, PepsiCo l’Inde, dit.

« À travers ce film, nous voulons intensifier l’amour de la marque et célébrer la saveur emblématique de la collation préférée de l’Inde, le « masaledaar ». Nous sommes convaincus que notre dernière combinaison à succès de l’énergie exubérante d’Akshay et du ‘masti’ de Kurkure sera une expérience excentrique et convaincante pour les fans », a ajouté Prasad.

Dans le film, on voit Akshay Kumar jouer le rôle d’un voleur qui entre par effraction dans la maison de Samantha au milieu de la nuit. Mais il est distrait quand il voit un paquet de Kurkure conservé dans l’armoire de la cuisine. Alors que Samantha et sa famille lui arrachent le paquet des mains pour manger Kurkure eux-mêmes et offrent plus tard également Kumar, il s’oblige volontiers. Cependant, la réalité le frappe avec le son des sirènes de police sur le chemin de la maison.

Kurkure a travaillé avec Wunderman Thompson pour le film. « La vie quotidienne peut être tellement routinière et ennuyeuse lorsqu’il n’y a pas de tournure ‘masaledar’… mais avec Kurkure Masala Munch, le coup ‘masala’ dans chaque collet déclenche un drame complet dans chaque situation. Regardez comment les saveurs épicées acidulées et « chatpata » de ka hit font d’Akshay une vedette de la nouvelle campagne publicitaire de la marque », a déclaré Ritu Nakra, vice-président senior de Wunderman Thompson.

