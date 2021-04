Kurt Angle exclut la lutte pour l’AEW et révèle qu’il a “ quelque chose qui se passe avec la WWE en ce moment ”

Kurt Angle a exclu la lutte pour l’AEW en raison de sa loyauté envers la WWE.

La WWE a libéré le joueur de 52 ans, ainsi que plusieurs autres lutteurs, en raison de la pandémie de coronavirus il y a 12 mois.

Angle a déclaré qu’il souhaitait lutter plus lors de son deuxième sort avec la WWE

Angle a rejeté la chance de revenir en tant que manager de Matt Riddle, mais a révélé qu’il avait “ quelque chose qui se passe avec la WWE en ce moment ” après s’être éloigné de AEW.

Il a déclaré à Hannibal TV: «Eh bien, ma relation avec la WWE est vraiment bonne et j’aime que ça continue.

«Je n’ai pas l’intention d’aller à AEW. Je ne leur ai pas vraiment beaucoup parlé. Juste quelques messages envoyés dans les deux sens mais rien de grave.

«Il se passe quelque chose avec la WWE en ce moment et cela se matérialisera très probablement.

«Je ne peux pas en parler mais c’est ce que j’attends et je ne veux pas gâcher ça.

«L’entreprise a été si bonne avec moi et je veux leur être fidèle.»

Angle n’a pas été vu dans un ring de lutte depuis sa retraite par le baron Corbin à WrestleMania 35 en 2019.

Angle perdu contre Corbin dans un match rapide de WrestleMania 36

Il est resté en tant que producteur dans les coulisses alors que son temps avec la WWE a finalement pris fin l’année dernière.

Angle a connu une excellente première course avec la WWE entre 1998 et 2006, où il a remporté le titre mondial et est revenu dans la société 11 ans plus tard.

Angle a passé moins de temps sur le ring lors de son deuxième passage à la WWE, son match le plus mémorable étant un combat par équipe avec Ronda Rousey contre Triple H et Stephanie McMahon à WrestleMania 34.