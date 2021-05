Kurt Angle révèle ce qui s’est réellement passé lors d’un combat dans les coulisses entre Batista et Booker T en 2006

Pour certains fans, la seule chose plus excitante à la WWE que les combats scriptés, ce sont les vrais combats que ces mêmes stars ont dans les coulisses de temps en temps.

En 2006, les anciens champions du monde Booker T et Batista se sont lancés sur le tournage d’un tournage publicitaire pour le prochain pay-per-view SummerSlam.

King Booker a rivalisé avec Batista après leur combat

Il se préparait depuis longtemps. Booker T et beaucoup d’autres auraient eu des problèmes avec l’affaire ouverte que Batista avait avec Melina qui sortait avec sa compatriote star de la WWE John Morrison à l’époque.

En plus de cela, on croyait que Batista était devenu arrogant. Après avoir rapidement rejoint Evolution avec Triple H, Ric Flair et Randy Orton après ses débuts, The Animal a remporté le titre mondial et est devenu un top de bonne foi pratiquement instantanément.

On croyait que Batista agissait comme s’il était meilleur que tout le monde et pour un homme comme Booker T, qui avait parcouru le long et dur chemin dans l’entreprise, cela n’allait pas voler.

Parlant du combat dans son livre, Booker dit qu’il a mis “ un bon coup sur le garçon ” et que les sites de lutte à l’époque ont rapporté que Booker T avait gagné le combat.

Booker T et Batista ont eu des problèmes à régler

Kurt Angle était dans les dernières semaines de son mandat à la WWE lorsque le combat s’est terminé. Il partirait en août 2006, mais il était au tournage commercial et a récemment donné son point de vue sur son podcast.

«J’étais là après la fin du combat, mais j’ai entendu ce qui s’est passé. Batista est arrivé pour un tournage commercial. Nous faisions tous une publicité. Je pense que c’était pour SummerSlam, et quelqu’un l’a approché et Batista a dit: “ Quand venez-vous à SmackDown parce que je n’ai personne avec qui travailler ”, et Booker a pris cela comme: “ Attendez une minute, je suis à SmackDown, là il y a beaucoup de gens avec qui travailler.

«Je pense que Batista disait simplement parce qu’il y avait beaucoup de blessures, que ça devenait un peu nu au sommet, et il essayait juste de dire à la personne avec qui j’aimerais que tu viennes travailler dans un programme. toi.”

«Je ne pense pas que c’était quelque chose de personnel contre Booker T ou quiconque à SmackDown. Alors Batista l’a dit, et Booker T l’a confronté. Maintenant, la situation est devenue plus chaude parce que maintenant Booker affronte Batista, fait passer Batista comme un idiot.

Kurt Angle a été témoin du combat quelques semaines avant de quitter la WWE

«Batista crie à Booker; puis, ils se retrouvent dans une confrontation de combat. Ainsi, le combat a eu lieu. Je suis arrivé par la suite, j’ai vu que Booker T avait un œil au beurre noir, et Batista était un peu bouleversé, et vous savez, je pensais juste que c’était un gros malentendu.

«Je sais qu’ils se sont excusés par la suite et ont inventé tout ce qu’ils avaient à faire pour passer à autre chose, mais je pense juste que c’était un gros malentendu, et ils se sont simplement mal compris la situation dans son ensemble. C’était honteux; c’était vraiment le cas. Cela ne devait pas arriver.

L’œil au beurre noir de Booker T est intéressant et Fit Finlay était un autre homme qui a déclaré que Batistia avait tiré plus du combat qu’il ne le croyait.

Cependant, les deux hommes se disent amis maintenant, et Batista devrait rejoindre Booker T et Angle à l’intérieur du Hall of Fame de la WWE en avril prochain.