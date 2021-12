Kurt Angle sera un personnage jouable dans un nouveau jeu de plateau de catch

Kurt Angle devrait apparaître comme un personnage jouable dans le prochain jeu de cartes et de dés de catch All Time Wrestling. Angle a posté sur Twitter dimanche matin pour annoncer qu’il sera jouable dans le jeu de table, qui lancera un Kickstarter en avril 2022.

Angle a écrit :

Le jeu est décrit comme suit dans le jeu de règles, qui se trouve sur le site officiel du jeu :

« ATW est un jeu de cartes et de dés qui apporte l’action rapide et l’excitation de la lutte professionnelle sur votre table. Mettant en vedette des personnages fantastiques passionnants et des légendes du monde réel comme Kurt Angle, ATW est accessible aux joueurs de table et aux nouveaux arrivants avec des modes de jeu standard et avancés !