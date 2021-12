Kurt Sutter, créateur de « Sons of Anarchy », critique l’interview d’Alec Baldwin avec George Stephanopolous

Kurt Sutter n’a pas été ému par l’interview d’Alec Baldwin jeudi avec George Stephanopolous d’ABC, dans laquelle l’acteur et producteur a longuement discuté du tragique accident de tournage sur le plateau de Rust qui a entraîné la mort de la directrice de la photographie Halyna Hutchins et la blessure du réalisateur Joel Souza. Le co-créateur de Sons of Anarchy ne s’est pas retenu sur Instagram après la diffusion du segment spécial, affirmant que Baldwin semblait plus préoccupé par sa propre réputation que par les victimes.

« Au cas où nous devions un jour travailler ensemble… » Sutter a légendé une photo d’un seau étiqueté « Larmes de Baldwin ». L’ancien de Shield a écrit qu’il s’était abstenu de commenter beaucoup sur l’incident de Rust, à part une interview qu’il avait faite avec Deadline sur la sécurité des armes à feu sur le plateau, car il n’était pas là et ne connaissait pas tous les faits, « et je ne peux pas imaginez la douleur et les remords que les acteurs et l’équipe doivent ressentir. Surtout, M. Baldwin. «

Sutter a poursuivi: « Mais après avoir regardé seulement 10 minutes de cette chorégraphie de dumbshow » percutante « avec Stephanopoulos, il est clair que M. Baldwin est plus préoccupé par sa propre réputation et son enchevêtrement juridique que par la sécurité de l’ensemble et les victimes. Et à cause de ça, je dois ressusciter 2007 Sutter et dire : ‘Tu n’es pas la f-king victime, connard !' »

Baldwin a affirmé dans l’interview de jeudi qu’il n’avait pas appuyé sur la gâchette du pistolet qui avait tiré pendant la répétition sur le plateau, disant à Stephanopoulos qu’il avait simplement armé le marteau comme cela était requis dans le script avant que l’arme à feu ne se déclenche. Il a poursuivi: « Je sens que quelqu’un est responsable de ce qui s’est passé, mais je sais que ce n’est pas moi. Je me serais peut-être tué si je pensais que j’étais responsable, et je ne dis pas cela à la légère. »

Sutter a précédemment commenté le mouvement de réforme de la sécurité des armes à feu qui se déclenche maintenant à Hollywood jusqu’à la date limite, en disant en partie: « Je ne sais pas ce qui s’est passé sur ce plateau. Mon sentiment, en écoutant les informations qui arrivent, le lâcher prise de l’union équipage, et en faisant venir des équipages non syndiqués, que ces protocoles de sécurité n’étaient pas respectés. Vous n’aviez pas de personnes qui les connaissaient ou qui pensaient qu’elles étaient importantes, n’est-ce pas, parce que, par expérience, elles ne le savaient pas. Maintenant, dont Est-ce la faute ? Est-ce la faute du producteur ? Est-ce la faute du réalisateur ? Je ne sais pas où est la faute, mais pour moi, c’est le trou, n’est-ce pas ?