Kurt Sutter, créateur de « Sons of Anarchy », décroche une nouvelle série Netflix

Le créateur de Sons of Anarchy, Kurt Sutter, a décroché son prochain projet. Il développe The Abandons, une série se déroulant dans le Far West. On ne sait pas dans combien de temps il pourra travailler sur The Abandons, puisqu’il travaille également sur This Beast, son premier film en tant que réalisateur. Sutter a également co-créé la série dérivée de Sons of Anarchy, Mayans MC, et a été co-showrunner lors des deux premières saisons de la série avant de quitter FX.

Dans une nouvelle interview avec Deadline, Sutter a déclaré que The Abandons est la réalisation d’un rêve antérieur à Sons of Anarchy. Il a mis ses espoirs de faire un western en attente après avoir vu Deadwood de HBO et a été tellement impressionné qu’il est revenu au genre policier. Pendant la pandémie, il a tenté d’obtenir les droits sur une propriété intellectuelle occidentale, qu’il a refusé de nommer. Lorsque cela n’a pas fonctionné, il a eu l’idée de The Abandons, même en écrivant This Beast. Pendant ce temps, l’ancienne dirigeante de FX Danielle Woodrow a déménagé à Netflix et Sutter a présenté au streamer sa nouvelle idée. C’était le feu vert le plus rapide qu’il ait jamais reçu, a déclaré Sutter.

Lorsqu’on lui a demandé de quoi s’agissait The Abandons, Sutter a cité ses influences pour le projet. « J’ai toujours été fasciné par les origines de La Cosa Nostra, comment ces familles paysannes siciliennes étaient plus que marginalisées par les barons de la terre et les aristocrates », a-t-il expliqué. « Ces familles se sont regroupées pour se défendre contre ces barons fonciers abusifs, et à partir de cette prise en charge de ces questions, La Cosa Nostra est née et est devenue l’autorité, la loi et l’ordre du pays. » Les rediffusions de Bonanza que Sutter a regardées pendant la pandémie ont également influencé l’idée.

Sutter a même un aperçu de la première saison, qui montrera un groupe de personnages devenant des hors-la-loi, se déroulant avant la guerre civile. Si la série atteint une deuxième ou une troisième saison, les personnages pourraient même rencontrer de vrais hors-la-loi, comme un jeune Billy the Kid par exemple. Netflix est « enthousiasmé » par l’idée parce que « l’ouest est littéralement sauvage… à cette époque, la plupart étaient des territoires et les frontières typiques de la société civilisée ne s’appliquaient pas à la frontière », a déclaré Sutter.

L’émission pourrait aussi être un commentaire sur ce qui se passe dans le monde en 2021, sans être trop moralisateur. « Sans prêcher, il existe un moyen organique d’intégrer ces éléments dans des histoires qui ressemblent vraiment à cette tragédie en cours que nous vivons actuellement », a expliqué Sutter. « Je peux traiter un sujet significatif d’une manière qui ne le met pas en lumière, et pas sur le nez, mais un instantané d’une période différente qui reflète définitivement ce que nous vivons aujourd’hui. C’est donc le os de celui-ci. »

The Abandons est le deuxième projet de Sutter pour Netflix. En mars, le streamer a annoncé This Beast, qui sera produit par Jason Blum de Blumnhouse Production. Il se déroule dans un village anglais du XVIIIe siècle attaqué par une bête mystérieuse. Un trappeur humble se lève à l’occasion et jure d’arrêter la bête. Le script a été inspiré par La Bête du Gévaudan, une histoire sur une bête mystérieuse qui a attaqué un village français au 18ème siècle.

Sutter a attiré l’attention pour son travail en tant qu’écrivain et producteur exécutif sur The Shield de FX. Il a également créé Sons of Anarchy, diffusé de 2008 à 2014, et The Bastard Executioner, diffusé en 2015. Il a écrit le scénario de Southpaw, un film de boxe de 2015 avec Jake Gyllenhaal. Il a créé Mayans MC, qui entamera sa quatrième saison l’année prochaine, avec Elgin James.