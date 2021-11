Kurt Sutter, créateur de « Sons of Anarchy », parle du tournage de « Rust »

Kurt Sutter pense qu’Hollywood doit « réévaluer » l’utilisation de vraies armes à feu sur le plateau à la suite du tournage de Rust d’Alec Baldwin qui a tué la directrice de la photographie Halyna Hutchins et blessé le réalisateur Joel Souza. Le co-créateur de Sons of Anarchy et Mayans MC a longuement parlé de la tragédie à Deadline tout en discutant de son prochain projet Netflix Western intitulé The Abandons.

« J’ai essayé d’éviter de parler parce que tout ce que je pourrais dire serait un jugement », a-t-il déclaré à propos de la fusillade, qui s’est produite lorsqu’une arme à feu chargée a été abattue par erreur pendant le tournage. « Sur tous mes plateaux, de The Shield à Sons, nous avions des armes à feu dans presque toutes les scènes, mais nous n’avons jamais eu d’incident. Nous avions une machine en place pour les accessoires et la sécurité. Nous avons eu quelques déversements de motos, mais jamais d’incident avec un arme. »

Suivre le protocole était crucial pour assurer la sécurité de tout le monde sur le plateau pendant ces scènes, a poursuivi Sutter, notamment en embauchant des « propres compétents », des acteurs « intelligents » et en s’assurant que des tests d’armes étaient effectués devant les acteurs et l’équipe. De plus, tous les pistolets chauds sur le plateau n’incluaient qu’une « charge sonore » et « tout le reste était toujours en caoutchouc ».

« Je ne sais pas ce qui s’est passé sur ce plateau. J’ai l’impression, en écoutant les informations qui arrivent, en relâchant l’équipe syndicale et en faisant appel à une équipe non syndiquée, que ces protocoles de sécurité n’ont pas été respectés », a-t-il déclaré. a continué. « Vous n’aviez pas de gens qui les connaissaient ou pensaient qu’ils étaient importants, n’est-ce pas, parce que, par expérience, ils ne le savaient pas. Maintenant, à qui la faute ? Est-ce la faute du producteur ? Est-ce la faute du réalisateur ? Je Je ne sais pas où est le blâme, mais pour moi, c’est le trou, n’est-ce pas ? »

Sutter a poursuivi que ses futures émissions se conformeraient à tout type de réforme des armes à feu adoptée à Hollywood. « Si, en fin de compte, les pistolets en caoutchouc sont la voie à suivre et deviennent le prochain niveau de sécurité, je comprends parfaitement et faisons-le parce que vous pouvez faire tellement de choses avec CG maintenant », a-t-il poursuivi. Faire en sorte que cette tragédie se produise si publiquement pourrait même être « un signal en termes de réévaluation de la façon dont nous faisons les choses », a déclaré Sutter et doit être pris aussi au sérieux que les protocoles COVID dans l’industrie.

« Est-ce que ce qui s’est passé était un incident isolé ? Peut-être. Peut-être pas, et je ne pense pas que nous puissions prendre ce risque », a-t-il expliqué. « Donc, quelle que soit la décision, je pense que le point est de regarder s- et de réévaluer la façon dont nous faisons les choses afin que ces circonstances ne puissent pas se manifester dans la tempête parfaite qui crée cet incident bizarre et tragique. »

Avoir des tournées en direct sur le plateau était une « idiotie », a ajouté Sutter. « Ce sont des gens qui s’en foutent et ouais, utilisent les armes pour tirer sur des boîtes de conserve ou sur des rats, et ce comportement. … Le fait qu’il s’agissait de munitions réelles n’est même jamais entré dans mon esprit jusqu’à ce qu’il vienne dans la presse. Je ne pouvais même pas comprendre le fait qu’il y avait des munitions réelles, à proximité d’un plateau, n’est-ce pas ? C’est juste de la négligence, des gens qui ne font pas attention ou qui n’ont pas de gens qui connaissent le protocole et ne vérifient pas. Cela crée la tempête parfaite. «