Kurt Zouma explique sa décision de quitter Chelsea après la décision de Thomas Tuchel

Kurt Zouma insiste sur le fait qu’il n’en veut pas à Thomas Tuchel et a révélé qu’il était prêt à relever un nouveau défi cet été après une période tumultueuse de sept ans à Stamford Bridge.

L’international français a été racheté par José Mourinho à l’été 2014 mais a rarement réussi à se faire une place au cœur de la défense de Chelsea sous une succession de managers.

Une grave blessure au genou a joué un rôle dans le blocage de sa carrière alors qu’il passait du temps en prêt à Stoke, Saint-Etienne et Everton dans le but de remettre sa carrière sur les rails.

Zouma avait commencé à faire des progrès significatifs sous Frank Lampard mais après avoir été limogé en janvier, le joueur de 26 ans a eu du mal à gagner la foi de Thomas Tuchel et a été exclu de l’équipe qui a remporté la Ligue des champions à la fin de la saison dernière. .

Après un été de spéculations intenses, Zouma a finalement rejoint West Ham, le rival londonien de Chelsea, dans le cadre d’un accord de 29 millions de livres sterling et s’est rapidement imposé comme un élément clé de la mobilité ascendante de David Moyes.

Expliquant sa décision de déménager de l’ouest à l’est de Londres, Zouma a déclaré à l’Evening Standard: « Je voulais quelque chose de différent. Un défi. Nous avons remporté un titre l’année dernière avec Chelsea et je n’étais pas dans le onze de départ à la fin. Je voulais être quelque part où je pourrais rivaliser pour ça, en jouant semaine après semaine.

‘Des choses arrivent. C’est le destin. Un nouveau manager est arrivé et il a fait des choix et tout fonctionnait bien pour nous. Je n’étais pas dans le onze de départ aussi souvent que je m’y attendais. C’est le choix du manager et il les a fait droit, évidemment. En tant que joueur, je dois l’accepter. C’est du passé.

« J’ai parlé au manager de West Ham et il m’a convaincu de venir rejoindre cette belle équipe. J’ai parlé au directeur et ce n’était pas très long, mais ce qu’il m’a dit était son point de vue pour moi et c’était très clair.

« Vous savez, lorsque vous avez cette conversation avec le manager, cela vous donne confiance, cela vous donne un grand coup de pouce et c’est ce dont j’avais besoin et c’est pourquoi je suis venu ici.

«Ce qu’ils ont fait l’année dernière était tout simplement génial. Ils méritaient là où ils ont fini, en jouant en Ligue Europa, c’est là que je pense que West Ham devrait jouer chaque année et c’est l’objectif maintenant.

« C’est un club avec de grandes ambitions. Nous savons que la Premier League va être difficile, il y a beaucoup, beaucoup d’équipes qui peuvent concourir pour la Ligue des champions et la Ligue Europa – évidemment West Ham est l’une de ces équipes.



