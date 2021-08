Kurt Zouma ” n’a pas mérité le droit d’être le joueur le mieux payé de West Ham ” car le transfert de 30 millions de livres sterling de Chelsea risque de s’effondrer

in

Kurt Zouma n’est pas en mesure de vouloir être le joueur le mieux payé de West Ham, estime Darren Bent.

talkSPORT comprend qu’un accord de 30 millions de livres sterling est en place pour que le défenseur central de Chelsea rejoigne West Ham cet été.

Il y a un problème entre Zouma et West Ham, cependant

Cependant, les conditions personnelles sont une pierre d’achoppement, Zouma exigeant un salaire de 125 000 £ par semaine.

Cela ferait de lui le joueur le mieux payé des Hammers – Andriy Yarmolenko est actuellement en tête des charts avec 115 000 £ par semaine selon Spotrac.

Et Bent a suggéré que si West Ham acceptait les conditions de Zouma, cela pourrait provoquer une division dans le vestiaire.

“Cela pourrait bouleverser l’équipe, mais c’est une prime car il vient de Chelsea, donc je comprends”, a déclaré Bent à talkSPORT Breakfast. « C’est pourquoi il essaie de commander ce genre de chiffres.

Il y a un bon esprit chez les dessus de table de Premier League West Ham, mais faire de Zouma le joueur le mieux payé pourrait endommager cela

«Mais en même temps, je ne pense pas qu’il ait mérité le droit en termes de performances sur le terrain.

“S’il vient et dit qu’il veut être le joueur le mieux payé et si je suis l’un des joueurs dans le vestiaire, je me dis ‘pourquoi?'”

“Je sais qu’il vient de Chelsea, mais je ne dirais pas que ses performances au cours des deux dernières saisons l’ont vu mériter d’être le joueur le mieux payé de West Ham.”

Zouma, 26 ans, est à Chelsea depuis 2014

Le transfert risque de ne pas aboutir avant la date limite du 31 août, ce qui pourrait ruiner les chances de Chelsea de faire venir Jules Kounde.

L’arrière central de Séville, 22 ans, aurait accepté des conditions personnelles, mais l’accord dépend de la capacité de Chelsea à vendre Zouma.

