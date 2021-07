Kurtis Blow dirigera la tournée ‘Hip Hop Nutcracker’ après une transplantation cardiaque

La légende du rap Kurtis Blow est officiellement sur le point de se lancer dans une tournée nationale de Casse-Noisette Hip Hop dans 31 villes après sa transplantation cardiaque en décembre 2020.

Les organisateurs ont dévoilé le programme de la septième saison de Casse-Noisette Hip Hop – dans laquelle “le ballet de 129 ans de Tchaïkovski est réinventé comme un spectacle de danse de vacances” – via une sortie officielle aujourd’hui. Commençant par une représentation le 6 novembre à San Diego, en Californie, cette nouvelle étape de la production verra Kurtis Blow, 61 ans (nom complet Kurtis Walker), reprendre son rôle de MC, continuant à ouvrir chaque spectacle.

L’artiste “The Breaks” né à New York à la mi-décembre de l’année dernière s’est rendu sur les réseaux sociaux pour célébrer sa transplantation cardiaque réussie, et les prochaines performances de Hip Hop Casse-Noisette l’amèneront, ainsi que le casting de la série, aux fans de Washington, Colorado, Oklahoma, Géorgie, New York et plusieurs autres États. Avec Jennifer Weber à la fois chorégraphe et réalisatrice, cette nouvelle série devrait se terminer le dimanche 2 janvier 2022 au Nouveau-Brunswick, New Jersey.

S’adressant au calendrier 2021 de Casse-Noisette Hip Hop, Kurtis Blow a déclaré : « Grâce à l’isolement de la pandémie et pour moi, personnellement, le cadeau de recevoir un nouveau cœur, il est temps d’espérer à nouveau. Et la saison de l’espoir est Noël.

«C’est incroyable pour moi de rencontrer des fans, et leurs enfants, et les enfants de leurs enfants qui aiment la musique hip hop. Cela me rappelle comment Casse-Noisette rassemble aussi des gens de tous âges. J’espère que tout le monde se fera des souvenirs de vacances pour la vie lorsqu’il viendra à notre spectacle », a terminé le ministre agréé.

Après les perturbations sans précédent provoquées par la pandémie de COVID-19 et ses mesures de verrouillage associées l’année dernière, un certain nombre d’émissions de premier plan devraient faire leurs débuts ou revenir au second semestre de 2021.

Comme The Hip Hop Nutcracker, la comédie musicale de Britney Spears Once Upon a One More Time devrait également commencer à être diffusée cet automne, avec une première prévue pour la fin novembre à Washington, DC. .

Critique virulent des exigences de verrouillage continu et des restrictions de grand rassemblement, Webber a programmé une «performance du Jour de la liberté» de Cendrillon pour le lundi 19 juillet prochain, lorsque le Premier ministre Boris Johnson devrait annuler les limites de taille de performance restantes, règles de distanciation sociale , et des exigences similaires.

Aux États-Unis, malgré un autre groupe (en cours) de représentations de Springsteen à Broadway, un éventail de comédies musicales de premier plan – de Hamilton à Wicked – reviendra à Broadway à partir de septembre.