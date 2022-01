Kurtwood Smith pleure sa belle-mère à l’écran Betty White

Cette star du spectacle des années 70, Kurtwood Smith, faisait partie des nombreuses stars hollywoodiennes à rendre hommage à Betty White, décédée quelques semaines à peine avant son 100e anniversaire. Smith a partagé l’écran avec White dans quatre épisodes de That ’70s Show, dans lequel White a joué la belle-mère à l’écran de Smith, Bea Sigurdson. White est décédé vendredi à 99 ans.

« C’est une triste fin d’année… de perdre un si merveilleux génie comique », a écrit Smith. « Plus que ça, [Betty White] était une personne merveilleuse ! C’était un plaisir de la connaître et un privilège de travailler avec elle. » Smith a joué dans That ’70s Show dans le rôle de Red Forman, le père d’Eric (Topher Grace). Debra Jo Rupp a joué la femme à l’écran de Smith, Kitty Forman. Kitty’s Les parents Bea et Burt Sigurdson ont été joués par White et Tom Poston. Le message de Smith comprenait une photo de White avec Rupp et Poston du décor des années 70.

White est décédé le soir du Nouvel An, après une carrière de sept décennies qui s’est étendue de la naissance de la télévision à l’ère du streaming. Elle « est décédée paisiblement dans son sommeil chez elle », a déclaré son agent Jeff Witjas à PEOPLE, qui venait de préparer un numéro sur son centenaire. « Même si Betty était sur le point d’avoir 100 ans, je pensais qu’elle vivrait éternellement », a poursuivi Witjas. « Elle va terriblement me manquer, tout comme le monde animal qu’elle aimait tant. Je ne pense pas que Betty ait jamais eu peur de mourir parce qu’elle a toujours voulu être avec son mari le plus aimé Allen Ludden. Elle croyait qu’elle serait à nouveau avec lui. «

L’incroyable carrière de White a commencé au milieu des années 1940 et elle est rapidement devenue la reine d’un nouveau média, la télévision, au cours des années 1950. Elle a remporté cinq Emmy Awards, dont deux pour The Mary Tyler Moore Show, un pour The Golden Girls, un autre pour The Jon Larroquette Show, et son dernier pour avoir animé Saturday Night Live en 2010. En 2015, elle a reçu le prix d’excellence pour l’ensemble de sa carrière au Daytime Emmy Awards.

Smith et Rupp se réuniront pour That ’90s Show, une série de suites en développement chez Netflix. Le projet a été annoncé en octobre et comportera au moins 10 épisodes. Ce spectacle des années 90 commencera en 1995 et verra Leia Forman emménager avec ses grands-parents. Le spectacle présentera un nouveau lot de personnages en tant qu’amis de Leia à Point Place, Wisconsin. Les créateurs de ce spectacle des années 70, Bonnie Turner et Terry Turner, reviendront en tant qu’écrivains et producteurs exécutifs. Le casting de la nouvelle série n’a pas encore été annoncé.