Kusama (KSM) est-il un bon achat en août 2021 ?

Kusama KSM / USD profite d’une dynamique haussière constante et pour l’instant, tout indique que le prix pourrait à nouveau dépasser la résistance de 300 $.

Analyse fondamentale : Kusama va mettre à jour le runtime de la parachain Statemine

Le marché des crypto-monnaies avance dans la deuxième semaine d’opérations d’août 2021, le Bitcoin a dépassé les 46 000 dollars, et cette situation soutient également le prix de Kusama. Si cette tendance positive se poursuit, Kusama pourrait à nouveau se stabiliser au-dessus de la résistance des 300 $.

Kusama est un réseau évolutif de blockchain spécialisé qui offre un haut niveau d’interopérabilité et d’évolutivité pour les développeurs de blockchain qui souhaitent repousser les limites. Kusama a presque la même base de code que Polkadot et utilise également les mêmes outils que Polkadot.

Ce réseau est vraiment transparent, créé pour stimuler l’innovation en permettant aux développeurs de créer leur propre blockchain spécifique à l’application et de la connecter à Kusama.

Kusama a été créé en 2019 et est gouverné par une communauté qui vote et contrôle l’évolution du réseau. Le fondateur de Kusama est Gavin Wood, fondateur de Polkadot et co-fondateur d’Ethereum, et il est important de dire que ce réseau est idéal pour les startups qui cherchent à progresser rapidement dans le processus de gouvernance et de mise à niveau.

Kusama a introduit des limitations des paramètres de participation actuels pour assurer la stabilité du réseau car il a connu une croissance énorme de l’activité de ses utilisateurs en très peu de temps. Le nombre de nominateurs a augmenté au point où cela peut affecter la capacité des nœuds à fonctionner correctement, mais Kusama explorera des solutions pour augmenter le nombre de nominateurs possibles dans le système et apportera bientôt des améliorations.

Le mois dernier, la communauté de Kusama a voté pour mettre à jour le runtime de Statemine parachain et une fois que le réseau aura adopté cette mise à jour, tout le monde pourra créer des actifs et des NFT dans Statemine avec un dépôt de 1 KSM pour chaque classe d’actifs.

Les gestionnaires d’actifs peuvent ajouter des métadonnées telles qu’un nom et un symbole à leurs actifs, ainsi qu’effectuer des opérations administratives telles que mint et burn. Avec cette mise à jour, nous nous attendons à voir divers actifs du monde réel représentés sur Statemine », a rapporté l’équipe de Kusama.

Analyse technique: les taureaux restent maîtres de l’action des prix

Kusama avance ce mercredi et, pour l’instant, il n’y a aucun signe d’inversion de tendance. Kusama pourrait encore progresser dans les prochains jours, et si le prix repasse au-dessus de 300 $, le prochain objectif de prix pourrait se situer autour de 325 $ voire 350 $.

D’un autre côté, si le prix tombe en dessous de 250 $, ce serait un signal de “vente” ferme, et nous avons la voie ouverte vers un niveau de support de 200 $. Il est également important de mentionner que le prix de Kusama est corrélé au prix de Bitcoin, et les investisseurs dans cette crypto-monnaie devraient également avoir Bitcoin sur leur « liste de surveillance ».

résumé

Le marché des crypto-monnaies avance au cours de la deuxième semaine de bourse d’août, Bitcoin a avancé au-dessus de 46 000 $, et cette situation soutient également le prix de Kusama. Le volume quotidien de cette crypto-monnaie continue d’augmenter, et si cette tendance positive se poursuit, Kusama pourrait bientôt dépasser la résistance de 300 $. Si le prix repasse au-dessus de 300 $, le prochain objectif de prix pourrait se situer autour de 325 $, mais si le prix tombe en dessous de 250 $, ce serait un signal de “vente” fort.

