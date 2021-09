Kusama (KSM) se démarque sur le marché de la cryptographie grâce à ses revenus. Qu’est-ce qui se passe?

in

Malgré le fait que Bitcoin soit assez endormi, plusieurs acteurs du marché sautent plus haut. Kusama (KSM) est l’une de ces crypto qui fait de bons profits, et si vous voulez savoir pourquoi elle le fait et où elle va, vous devriez vérifier cela.

Au moment de la rédaction de cet article, KSM se négocie à 378,60 $, accumulant une légère perte de 0,65% au cours des dernières 24 heures, mais maintenant un gain de 28,13% accumulé au cours des 7 derniers jours.

Le positivisme derrière cette crypto-monnaie a une raison, et c’est la réalisation des premières enchères de parachains du réseau Kusama. Les 5 gagnants de ce premier tour étaient Karura, Moonriver, Shiden, Khalay Bitfrost, tous travaillant déjà pour leurs phases de lancement respectives.

Pour nous mettre en contexte, Kusama est un réseau qui fonctionne comme un environnement de test. Dans celui-ci, les développeurs peuvent expérimenter et analyser l’efficacité de leur code, avant de procéder au lancement officiel sur le réseau Polkadot.

L’infrastructure Kusama permet aux développeurs de profiter d’un système de gouvernance plus flexible et d’exigences de staking inférieures à celles qui existent dans le réseau Polkadot. Cela en fait une excellente plate-forme pour tester, en utilisant des parachains.

Le terme parachain fait référence à un type simple de blockchain, qui adhère à la sécurité fournie par une chaîne de relais, plutôt que de fabriquer son propre environnement. De son côté, la Chaîne Relais n’assure pas seulement la sécurité des parachaines, elle offre également une garantie de transmission sécurisée des messages entre elles.

Analyse technique de la crypto Kusama (KSM)

Comme nous pouvons le voir sur le graphique hebdomadaire KSM vs USDT, la tendance est devenue clairement haussière récemment, grâce à des plus bas de plus en plus bas.

Cette semaine, le prix a franchi la résistance immédiate et pourrait maintenant descendre à 433 $.

On peut également noter que les gains des derniers mois signifient la reprise d’une tendance beaucoup plus large, qui pourrait bien pousser le prix de la crypto Kusama vers de nouveaux plus hauts historiques.

Analyse technique de la crypto Kusama (KSM). Source : TradingView.

Graphique journalier KSM vs USDT

Malgré le comportement positif observé à partir du graphique hebdomadaire, il est toujours nécessaire d’apporter quelques corrections en cours de route. Un petit a lieu aujourd’hui.

Les pertes des dernières heures signifient un petit revers éclipsé par le grand élan d’hier.

En raison de la grande force précédente observée, il est très probable que le retrait soit déjà presque terminé.

Comme je l’ai mentionné, la cible la plus proche est à 433 $. Plus haut, le prochain se situe dans la zone des plus hauts historiques, proche de 568 $, un niveau qui pourrait même être en deçà si l’on prend en compte la reprise de la tendance à long terme.

