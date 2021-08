Kuttey : Anurag Kashyap, Konkana Sen, Arjun Kapoor partagent le premier aperçu de « Kuttey »

Naseeruddin Shah, Tabu, Konkona Sen Sharma, Radhika Madan, Arjun Kapoor, Kumud Mishra et Shardul Bhardwaj seront vus ensemble dans un nouveau film avec un titre très inhabituel et frappant-Kuttey (Photo : Twitter/ Arjun Kapoor)

Amateurs de cinéma, réjouissez-vous ! Préparez-vous à regarder les stars du cinéma indien faire équipe pour un film avec un titre encore plus inhabituel – oui, le titre n’est autre que « Kuttey ! Naseeruddin Shah, Tabu, Konkona Sen Sharma, Radhika Madan, Arjun Kapoor, Kumud Mishra et Shardul Bhardwaj seront vus ensemble dans un nouveau film avec un titre très inhabituel et frappant : Kuttey. Réalisé par Aasmaan Bhardwaj, fils de Vishal Bhardwaj et Rekha Bhardwaj, le film marquera les débuts du réalisateur dans l’industrie cinématographique hindi. Le film est coproduit par le couple avec Luv Ranjan et Ankur Garg.

Vishal Bhardwaj Films sur sa page Instagram officielle a annoncé le film et a partagé le teaser avec la légende : « Ils n’aboient pas et ne grognent pas non plus. Ils mordent juste.

Des acteurs comme Arjun Kapoor, Tabu, Radhika Madan ont annoncé le film sur leurs réseaux sociaux avec la légende : “Nah ye bhonkte hai, nah gurrate hai…bas katte hai (Ils n’aboient pas, ils ne grognent pas, ils mordent ). Présentation de #KUTTEY ! »

Décrivant le film comme “extrêmement spécial”, Vishal Bhardwaj a déclaré qu’il s’agirait de sa première collaboration avec son fils Aasmaan Bhardwaj. Il a également dit qu’il était très excité de voir ce qu’il (son fils) a fait avec le film. Luv Films et Vishal Bhardwaj Films ont collaboré pour la première fois avec ce film et “Je suis extrêmement enthousiasmé par cette association”, a déclaré Vishal Bhardwaj à l’agence de presse PTI.

Vishal Bhardwaj a travaillé avec Tabu dans le passé avec des films comme Maachis, où il a composé la musique pour le même, et Talvar où il était scénariste et producteur pour le film. Il a également réalisé des films comme Maqbool et Haider, tous deux réussis au box-office. Bhardwaj a également collaboré avec Naseeruddin Shah dans le passé avec des films comme Omkara, Dus Kahaniyaan, Ishqiya, 7 Khoon Maaf et Dedh Ishqiya. Le film Kuttey sera le premier projet avec Arjun Kapoor, Kumud Mishra et Eeb Allay.

