KUWTK la rencontre : Comment regarder en ligne ?

Après 20 saisons, plus de 250 épisodes, plusieurs émissions spéciales et de nombreuses séries dérivées, “Keeping Up With the Kardashians” a pris fin le 10 juin. Vient maintenant une rétrospective spéciale sur les retrouvailles, diffusée ce jeudi 17 juin à 20 h HE / PT sur E !.

Si vous n’avez pas de câble, voici quelques façons de regarder le flux en ligne de la réunion « L’incroyable famille Kardashian » :

Vous pouvez regarder une diffusion en direct de E! et plus de 100 chaînes de télévision sur FuboTV, avec un essai gratuit de sept jours :

Une fois que vous vous êtes inscrit à FuboTV, vous pouvez regarder la réunion « L’incroyable famille Kardashian » en direct sur l’application FuboTV, qui est disponible sur votre Roku, Roku TV, Amazon Fire TV ou Firestick, Apple TV, Chromecast, Xbox One, Samsung Smart TV, Android TV, iPhone, téléphone Android, iPad ou tablette Android. Vous pouvez également regarder sur votre ordinateur via le site Web de FuboTV.

Si vous ne pouvez pas regarder en direct, FuboTV est livré avec 250 heures d’espace DVR dans le cloud, ainsi qu’une fonction de flashback de 72 heures, vous permettant de regarder la plupart des émissions à la demande dans les trois jours (et parfois plus). si vous ne les enregistrez pas.

Vous pouvez regarder une diffusion en direct de E! et plus de 50 chaînes de télévision via le bouquet de chaînes « Sling Blue » de Sling TV. Cette option n’est pas fournie avec un essai gratuit, mais c’est le service de streaming à long terme le moins cher avec E !, et vous pouvez obtenir votre premier mois pour seulement 10 $ (35 $ par mois par la suite):

Une fois que vous vous êtes inscrit à Sling TV, Vous pouvez regarder la réunion « L’incroyable famille Kardashian » en direct sur l’application Sling TV, qui est disponible sur votre Roku, Roku TV, Amazon Fire TV ou Firestick, Apple TV, Chromecast, Xbox One., Samsung Smart TV, LG Smart TV, Android TV, airTV Mini, Oculus, Portal, iPhone, téléphone Android, iPad ou tablette Android. Ou vous pouvez regarder sur votre ordinateur via le site Web de Sling TV.

Si vous ne pouvez pas regarder en direct, Sling TV est livré avec 50 heures de DVR cloud.

AT&T TV propose quatre bouquets de chaînes différents : « Divertissement », « Choix », « Ultimate » et « Premier ». MOI! Il est inclus dans chacun d’eux, mais vous pouvez choisir n’importe quel forfait et module complémentaire avec votre essai gratuit de 14 jours.

Veuillez noter que l’essai gratuit n’est pas annoncé en tant que tel, mais le montant que vous devrez payer aujourd’hui sera de 0 $ lors de votre inscription. Si vous regardez du contenu sur votre ordinateur, votre téléphone ou votre tablette, vous ne serez pas facturé pendant 14 jours. Si vous regardez sur un appareil de streaming sur votre téléviseur (Roku, Fire Stick, Apple TV, etc.), vous serez facturé le premier mois, mais vous pouvez toujours obtenir un remboursement complet si vous annulez avant 14 jours :

Une fois que vous vous êtes inscrit à AT&T TV, vous pouvez regarder la réunion « L’incroyable famille Kardashian » en direct sur l’application AT&T TV, qui est disponible sur votre Roku, Roku TV, Amazon Fire TV ou Fire Stick, Apple TV, Chromecast, Samsung Smart TV, iPhone, téléphone Android, iPad ou tablette Android. Ou vous pouvez regarder sur votre ordinateur via le site Web AT&T TV.

Si vous ne pouvez pas regarder en direct, AT&T TV est également livré avec 20 heures de stockage DVR en nuage (avec la possibilité de passer à des heures illimitées).

Vous pouvez regarder une diffusion en direct de E! et plus de 65 chaînes de télévision via Hulu With Live TV, que vous pouvez essayer gratuitement avec un essai de sept jours :

Une fois que vous vous êtes inscrit à Hulu avec Live TV, Vous pouvez regarder la réunion « L’incroyable famille Kardashian » en direct sur l’application Hulu, qui est disponible sur votre Roku, Roku TV, Amazon Fire TV ou Firestick, Apple TV, Chromecast, Xbox. One, Xbox 360, PlayStation 4, Nintendo Switch, Samsung Smart TV, LG Smart TV, Android TV, iPhone, téléphone Android, iPad ou tablette Android. Ou vous pouvez regarder sur votre ordinateur via le site Web Hulu.

Si vous ne pouvez pas regarder en direct, Hulu avec Live TV est livré avec sa vaste bibliothèque à la demande (qui comprendra de nouveaux épisodes de “Dave” le lendemain) et 50 heures de stockage DVR en nuage (avec la possibilité de passer à ” Enhanced Cloud DVR », vous offrant 200 heures d’espace DVR et la possibilité d’avancer rapidement dans les publicités).

Précédent ‘L’Incroyable Famille Kardashian’ – Les retrouvailles

Dans le spécial de réunion en deux parties, l’animateur de “Watch What Happens Live” Andy Cohen s’assoit avec Kris Jenner et ses filles Kourtney, Kim, Khloe Kardashian, Kendall et Kylie Jenner, ainsi que l’ex de Kourtney, Scott Disick. , pour “discuter de la moments les plus importants de sa série qui ont défini l’époque”, selon E!

En un clip de vista previa de la reunión, Cohen les recuerda a todos que en la temporada 17, que se emitió en el otoño de 2019, Khloe dijo que en las últimas temporadas del programa, mostró mucho más de su vida personal que sus hermanas et sa mère. fait. Il lui demande si elle a l’impression d’avoir “dirigé la série” au cours des dernières saisons et Khloe dit en gros que oui, elle et sa sœur Kim ont dirigé la série ces derniers temps, mais c’est parce qu’elles en ont eu plus dans leur vie ces dernières années. .

“Je veux dire, il y a eu des moments où je pensais peut-être à ce que je vivais, parce qu’on pouvait aussi dire que Kourtney et Scott au début [de la serie]C’était beaucoup à propos d’eux, mais peut-être qu’il n’y en avait pas tant dans la vie des autres, mais je dirai que parfois Kim et moi avons eu cette conversation très ouvertement et c’est que nous sentons que nous donnons beaucoup et peut-être que d’autres ne le sont pas. remplissant également leur part de l’accord », a déclaré Kourtney.

Elle a poursuivi: “Si d’autres personnes traversent des choses et choisissent de ne pas partager, c’est alors que c’est injuste, mais si rien d’autre ne se passe vraiment dans la vie de quelqu’un, que sont-ils censés partager?”

Cohen fait pression sur elle pour un exemple spécifique et Khloe appelle sa sœur Kourtney pour ne pas les laisser parler de sa liaison avec Travis Barker, ce qui n’est pas un secret mais ils ne peuvent même pas parler de la série.

“Eh bien, comme Kourt, je pense que Kourt a appris à quel point le public était dans sa relation avec Scott, ce qui l’a incitée à ne pas vouloir partager de futures relations amoureuses. Nous n’avions même pas le droit d’en parler. Nous ne disons pas de le mettre [el programa], mais Kourtney ne nous a même pas laissé mentionner [Barker], même s’il y a des photos de paparazzi. Cela nous a donc frustrés de ne même pas pouvoir parler de ce que faisait Kourtney », a déclaré Khloe.

L’émission spéciale réunion « L’incroyable famille Kardashian » est en deux parties, la première moitié étant diffusée ce jeudi 17 juin à 20 h HE / PT et la seconde moitié diffusée le dimanche 20 juin à 21 h 00 HE / PT sur E!

